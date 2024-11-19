Навесят просрочку? Адвокат напомнил, платить ли ипотеку за умершего

«По долгам наследодателя расплачивается тот, кто принял имущество, а если наследников несколько, то обязанности по оплате долгов распределяются между ними равными долями, — объясняет адвокат. — Но не стоит переживать. Во-первых, сейчас ипотека выдаётся со страхованием жизни и здоровья заёмщика. В случае его смерти страховая выплатит компенсацию в размере суммы страховки. Наследникам самим придется собрать полный комплект документов для страховой компании. Несмотря на то, что о смерти застрахованного человека страховщик узнает от выгодоприобретателя, то есть банка, последний не будет заниматься сбором этих документов».