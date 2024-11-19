Навесят просрочку? Адвокат напомнил, платить ли ипотеку за умершего

Хотя имущество покойного делится по наследникам лишь спустя полгода со дня смерти, его близким придется сразу разбираться с непогашенной ипотекой. Адвокат Максим Сикач объяснил: если этого не сделать, начнут «капать» проценты, возникнет просрочка.
«По долгам наследодателя расплачивается тот, кто принял имущество, а если наследников несколько, то обязанности по оплате долгов распределяются между ними равными долями, — объясняет адвокат. — Но не стоит переживать. Во-первых, сейчас ипотека выдаётся со страхованием жизни и здоровья заёмщика. В случае его смерти страховая выплатит компенсацию в размере суммы страховки. Наследникам самим придется собрать полный комплект документов для страховой компании. Несмотря на то, что о смерти застрахованного человека страховщик узнает от выгодоприобретателя, то есть банка, последний не будет заниматься сбором этих документов».
После смерти заёмщика проценты по ранее взятому кредиту будут продолжать начисляться. Чтобы этого не было, лучше пойти в банк со свидетельством о смерти и сообщить о своём намерении в будущем вступить в наследство. Банк приостановит начисление процентов на срок вступления, то есть на полгода.
А как быть, если кто-то из будущих наследников решит оплачивать ипотеку? Тогда, советует юрист, нужно заключить договор о внесении платежей и заверить его у нотариуса. Стоит указать, кто оплачивает кредит, в каком размере, в какой период времени, а также зафиксировать последствия разделения этих платежей после вступления в наследство. Например, эти деньги компенсируются другими наследниками или они делают за свой счет ремонт.
Важно помнить, что взыскать проценты при неоплате ипотеки банки могут только за последние три года. Поэтому если у усопший не платил больше этого времени, то сумма долгов составит не более этого срока.
«Бывает ситуация, что при взятии ипотеки привлекаются созаёмщики или поручители, — добавляет Сикач. — После смерти основного заёмщика бремя оплаты переходит на них, и отказаться от него они не смогут».
Ранее был принят закон, который обязует нотариусов информировать потенциальных наследников о наличии долговых обязательств усопшего. Это сделано для того, чтобы наследники сразу оценили все риски вступления и решили для себя, необходимо ли им это или нет.
Кроме того, Верховный Суд РФ запретил гражданам-банкротам отказываться от наследства. Это связано с тем, что отказ от наследства можно квалифицировать как причинение вреда кредиторам, совершенное со злоупотреблением правом.