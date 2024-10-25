Наука против политики. AJCN: вегетарианские котлеты в 2 раза вреднее мясных

Мясные котлеты в 2 раза полезнее для мышц, чем вегетарианские. Это доказано исследованиями. Пока нам промывают мозги особым вредом мяса и пользой вегетарианства, ученые опровергают пользу такой политики в питании.
Исследование опубликовано во влиятельном The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) — «Американском журнале клинического питания».
Белок — основа жизни
Ученые из Университета медицинских наук Арканзаса (University of Arkansas for Medical Sciences — UAMS) провели очень убедительный эксперимент. «Подопытными кроликами» были здоровые люди в возрасте 18−40 лет. Их кормили настоящими котлетами из говядины (80% постного мяса, 20% жира) и «псевдокотлетами» из сои, а потом отслеживали, как из них усваиваются белки и в каком количестве они идут на синтез мышечной массы.
Почему это важно? Белок — основа жизни, самый дорогой компонент питания и гораздо более дефицитный, чем углеводы и жиры. С потерей белка из человека уходит жизнь: когда у пожилых людей начинает уменьшаться мышечная масса, это плохой прогностический признак. Он означает ускорение старения и постепенное приближения финала. И таким людям легко усваиваемый белок из мяса нужен еще больше, чем бодибилдерам.
Соя ведет к передозировке калорий
Американские ученые как раз и доказали, что из говяжьих котлет белок усваивается в 2 раза лучше, чем из соевых. Гораздо большая его часть идет на синтез мышц. Чтобы соя оказала такой же эффект, ее нужно съесть в 2 раза больше. В эксперименте участников разбили на три группы, в первой давали говяжью котлету весом около 115 г, во второй — котлету из сои такого же веса, а в третьей — две соевых котлеты.
Так вот только в первой и третьей группах влияние на мышцы было примерно одинаковым. У участников второй группы в мышцы поступало меньше белка.
Кто-то скажет, подумаешь, ешьте по две соевых котлеты и все. На самом деле, это не выход. Такая доза котлет из сои вреднее почти в 2 раза. Судите сами. В котлетке из говядины 279 ккал, а в двух соевых — 462 ккал. Добавьте к этому углеводы, большее количество неполезных жиров и пищевые добавки — без них котлету из сои не слепить.
Качественный белок обеспечивает качество жизни
«Хотя и говядина, и соя считаются “полноценными” белками, — комментирует свое исследование Роберт Вулф, профессор гериатрии в Университете медицинских наук Арканзаса, — аминокислоты в говядине просто более доступны для мышц, чтобы эффективно их использовать. Это важно потому, что в организме постоянно происходит кругооборот белка, идущего на построение и восстановление протеинов (белков), необходимых для нашего здорового функционирования. Для здорового развития и старения это особенно важно в сочетании с физической активностью».
Исследователи подчеркивают, что качественный белок необходим для здоровья мышц, особенно с возрастом. Ведь мышечная масса играет ключевую роль в здоровом старении — она обеспечивает достаточную силу и поддержание равновесия (падения у пожилых — огромная медицинская проблема — прим. ред.). И это значит, что для нормального качества жизни в старости крайне важны мясо и физические упражнения.
«Качество белка имеет такое же значение, как и его количество», — продолжает профессор Вулф, — Наше исследование подчеркивает тот факт, что продукты, богатые питательными веществами, такие как говяжий фарш, могут принести больше пользы для наращивания мышечной массы". К тому же они дополнительно помогут избежать избыточного потребления калорий.