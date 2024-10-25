Наука против политики. AJCN: вегетарианские котлеты в 2 раза вреднее мясных

Американские ученые как раз и доказали, что из говяжьих котлет белок усваивается в 2 раза лучше, чем из соевых. Гораздо большая его часть идет на синтез мышц. Чтобы соя оказала такой же эффект, ее нужно съесть в 2 раза больше. В эксперименте участников разбили на три группы, в первой давали говяжью котлету весом около 115 г, во второй — котлету из сои такого же веса, а в третьей — две соевых котлеты.