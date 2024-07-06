«Наука не стоит на месте»: почему возникает болезнь Паркинсона и как с ней бороться

Поэтому если среди ваших кровных родственников есть случаи болезни Паркинсона, есть смысл провести генодиагностику. Хотя врачи пока не могут достоверно профилактировать развитие этой болезни на данном этапе, знание своих особенностей позволит раньше начать лечение при развитии симптомов, а значит — продлить свою жизнь. К тому же наука не стоит на месте и, возможно, через 10 или 20 лет появятся более эффективные препараты, пригодные для предупреждения развития этого недуга.