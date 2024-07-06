«Наука не стоит на месте»: почему возникает болезнь Паркинсона и как с ней бороться

При болезни Паркинсона происходит отмирание так называемой «черной субстанции» в среднем мозге. Этот участок нервной системы необходим для синтеза дофамина, а дофамин нужен как для обеспечения правильного контроля движения, так и для адекватной работы мыслительной сферы.
Исходя из этого, проявлениями болезни являются двигательная заторможенность, тремор, расстройства работы вегетативной нервной системы и внутренних органов, за которые она отвечает, а на поздних этапах может добавляться изменение поведения и слабоумие.
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Точные причины развития данного заболевания до сих пор остаются неизвестными. В связи с этим отсутствует и излечение от нее, однако современные препараты позволяют затормозить развитие болезни и эффективно убирать симптомы, продлевая человеку активную жизнь.
С факторами, вызывающими воспаление и отложение синуклеина, до сих пор все не совсем ясно. Это может быть следствием нарушения внутриклеточной системы баланса синтеза и разложения белков, осуществляемого лизосомами и протеосомами, среди причин которого указывают старение, окислительный стресс, токсины окружающей среды и кишечника.
Но также клетки гибнут, предположительно, из-за активации генетически запрограмированного механизма. И на данном этапе развития медицины вполне можно выявить гены, повышающие вероятность возникновения болезни Паркинсона. На сегодняшний день доказано, что до 15 процентов случаев болезни развиваются в связи с различными генетическими отклонениями, также известно о 18 генах, мутации в которых могут вызывать развитие болезни.
Поэтому если среди ваших кровных родственников есть случаи болезни Паркинсона, есть смысл провести генодиагностику. Хотя врачи пока не могут достоверно профилактировать развитие этой болезни на данном этапе, знание своих особенностей позволит раньше начать лечение при развитии симптомов, а значит — продлить свою жизнь. К тому же наука не стоит на месте и, возможно, через 10 или 20 лет появятся более эффективные препараты, пригодные для предупреждения развития этого недуга.