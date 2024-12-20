Наука 2024: главные научные открытия года

К 2100 году могут исчезнуть 99% императорских пингвинов. И все дело в климатическом кризисе и новых погодных условиях, к которым птицы пытаются приспособиться. В связи с тем, что с каждым годом ледники Антарктиды тают все активнее, мест для обитания пингвинов станет меньше — это может привести к высокой, а в некоторых случаях, и к полной смертности птиц.