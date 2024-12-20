Наука 2024: главные научные открытия года

В 2024 году произошло множество научных открытий. Так, например, мир узнал о том, что кофе в умеренных количествах продлевает жизнь, а также что такое коллаген и что нужно о нем знать.
Собрали для вас значимые научные открытия из разных областей — от экологии до психологии.
Лечение онкологии и диабета
Начнём наш дайджест с одних из самых главных новостей.
Российские ученые изобрели вакцину от рака, которая уже прошла доклинические испытания. Интересно, что для каждого отдельно взятого пациента разрабатывается индивидуальный препарат на основе образцов его опухоли. Как только Минздрав одобрит первую фазу клинических испытаний, на сайте ведомства будет опубликовано объявление о наборе добровольцев.
Также в России создано таргетное лекарство против устойчивых видов рака. Препарат минимально затрагивает здоровые ткани и воздействует в основном на раковые клетки, снижая риск появления побочных эффектов. Кроме того, разработку можно будет сочетать с другими методами лечения онкологии.
Началась разработка вакцины от ВИЧ. Ученым, наконец, удалось получить антигены, которые стимулируют выработку антител к различным инфекциям, что помогает иммунитету эффективно бороться с возбудителями заболеваний. Также антитела будут способны противостоять быстро мутирующим РНК-вирусам, таким как грипп и коронавирус.
Врачи продвинулись и в лечении диабета. Так, в Китае 59-летний мужчина впервые в истории вылечился от диабета с помощью стволовых клеток. Известно, что с 2022 года мужчина не принимал лекарств для контроля уровня сахара в крови.
Физическое здоровье
Все слышали о том, что малоподвижный образ приводит к множеству проблем со здоровьем. Кажется, что чтобы их избежать, нужно заняться спортом. Однако, как оказалось, это не так. Ученые установили, что малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так что компенсировать ежедневное сидение физкультурой, увы, не получится.
Для сердца также опасен и сбитый режим сна. Оказывается, что люди с беспорядочным графиком сна чаще остальных страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Конечно, проверку здоровья сердца нужно доверять врачам, но предварительно это можно сделать и дома. Ученые разработали тест, который позволяет выявить риск сердечного приступа всего по трем вопросам.
В этом году также был разоблачен миф о пользе рога носорога для здоровья. Оказалось, веществ, полезных для здоровья человека, в нем настолько мало, что они никак не воздействуют на организм.
Психическое здоровье
Хорошие новости есть и для людей, которые часто не успевают что-то сделать в намеченный срок.
Так, ученые рассказали, что сданный досрочно проект не влияет на его восприятие. А если работник просрочил дедлайн, то его репутация может сильно пострадать. А улучшить ситуацию поможет объяснение причин опоздания.
Также ученые нашли необычную область мозга, отвечающую за страх опозориться на публике. Как оказалось, с ней также связаны депрессия и тревожность. Это открытие открывает новые возможности лечения психических расстройств.
На появление психических проблем, как выяснилось, влияет и финансовое положение. Ученые рассказали, что бедность является причиной одних психических заболеваний и следствием других. Пока что у специалистов есть одна догадка, почему так происходит — все дело в потере мотивации из-за низкого дохода.
В последнее время дети во всем мире стали употреблять больше сладких напитков, в особенности это касается энергетиков. И ученые выяснили, что они провоцируют появление психологических проблем у детей. И все дело в составе таких напитков.
Экология
Как оказалось, бумажные трубочки для коктейлей не экологичные, а даже наоборот — они наносят вред нашей планете. Все дело в том, что они содержат химические вещества, которые могут разлагаться столетиями, так как они выдерживают высокие температуры и масла.
К 2100 году могут исчезнуть 99% императорских пингвинов. И все дело в климатическом кризисе и новых погодных условиях, к которым птицы пытаются приспособиться. В связи с тем, что с каждым годом ледники Антарктиды тают все активнее, мест для обитания пингвинов станет меньше — это может привести к высокой, а в некоторых случаях, и к полной смертности птиц.
Уходящий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Во всем виноват климатический кризис, который уже привел к усилению экстремальных явлений. Вероятно, их количество будет только расти по мере изменения климата.
Более того, ученые установили, что в ближайшие два десятилетия миллиарды людей столкнутся с «сильным и быстрым» увеличением числа стихийных погодных явлений. Сильная жара и экстремальные осадки, вероятно, станут более распространенным явлением для большинства жителей нашей планеты.
Борьба со старением
Российские ученые создают вакцину от старения. Специалисты планируют использовать механизмы адаптивного иммунитета и научиться помогать иммунной системе бороться с затяжными инфекциями. Это поможет человеку увеличить продолжительность жизни.
Также ученые нашли способ продлить жизнь до 100 и более лет. Специалисты выявили участок генома человека, отвечающий за продолжительность жизни и способствующий «здоровому старению». И, как оказалось, в этом участке можно заменить «составляющие», чтобы обеспечить человеку более здоровую и продолжительную жизнь.
Старение часто связывают с высоким интеллектом, поэтому важно заниматься «прокачкой» мозга. Так, ученые доказали, что чтение вместо просмотра телевизора помогает сохранить когнитивные функции, тем самым продлевая «молодой» возраст центрального отдела нашей нервной системы.
Также для замедления старения мозга нужно играть в маджонг. Это установили китайские ученые. В частности, они заявили, что эта игра помогает сохранить память, улучшить общие когнитивные способности и укрепить психику пожилых.
Космос и технологии
В 2024 году были прорывы и в технологиях. Так, компания Илона Маска Neurаlink впервые вживила нейрочип в мозг человека. Как сообщил предприниматель, подобные чипы будут помогать парализованным из-за спинномозговых травм бокового амиотрофического склероза людям.
И куда же уходящий год без новостей о космосе.
В июле на Землю был впервые в истории человечества доставлен грунт с обратной стороны Луны. Это стало возможным благодаря китайскому космическому аппарату «Чанъэ-6», который был запущен 3 мая.
Астрономы обнаружили древнейшую галактику, которая, предположительно, сформировалась 11,5 миллиарда лет назад. По словам ученых, это открытие меняет представление о механизме формирования скопления звезд.