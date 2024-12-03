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Научный сотрудник РАН назвал упавший в Якутии астероид уникальным

Успех в фиксировании траектории астероида, который упал в Якутии, можно назвать уникальным случаем. Об этом «Известиям» 3 декабря рассказал профессор, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

«Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — сказал он.

Гроховский отметил, что астероид не представлял никакой опасности из-за своих малых размеров. Так, он указал на небольшие шансы того, что в кратере найдут какие-либо остатки небесного тела.

Ранее в этот день руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский рассказал, что падение астероида — 11-й случай в истории, когда ученые заранее определили это явление и рассчитали траекторию.

Позже появились кадры очевидцев, которые увидели падение астероида. На видео виден яркий объект в небе, который по итогу прошел над атмосферой. ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщило, что безопасность жизнедеятельности населения не была нарушена.