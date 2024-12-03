Научный сотрудник РАН назвал упавший в Якутии астероид уникальным

Позже появились кадры очевидцев, которые увидели падение астероида. На видео виден яркий объект в небе, который по итогу прошел над атмосферой. ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщило, что безопасность жизнедеятельности населения не была нарушена.