Научный шок. Японские ученые: кости, потроха и голова рыб защищают от рака

У них есть и объяснение таких полезных эффектов рыбешки. Ранее было доказано противоопухолевое действие витаминов А и D, а также омега-3 жирных кислот, которых много в такой рыбе. Например, витамин А в продуктах снижал риск рака легких, поджелудочной железы, желудка и молочной железы, а витамин D — рака легких, молочной железы и колоректального рака. Омега-3 уменьшали риск развития опухолей молочной железы. Есть у ученых догадки о механизмах защитного действия. Они сложны для неспециалистов, но вполне реальны.