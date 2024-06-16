Научный шок. Японские ученые: кости, потроха и голова рыб защищают от рака

В стране, напичканной цифровыми технологиями и гаджетами более, чем где-либо, сохраняется эта архаичная привычка. Особенно часто так питаются в приморских регионах.
Открытие родом из детства
«Я заинтересовался этой темой потому, что у меня с детства была привычка есть так мелкую рыбу. Теперь я кормлю ей своих детей», — объясняет интерес к теме доктор Чинацу Касахара из Высшей медицинской школы Нагойского университета, один из авторов исследования, только что опубликованного в журнале Public Health Nutrition.
А вот что сообщается об этом непосредственно в научной статье: «Мелкая рыба, при употреблении целиком — с костями и внутренними органами — является одним из важных источников кальция, магния и витаминов А и D. Эти питательные вещества способствуют профилактике неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и рак, благодаря их способности снижать давление и тормозить развитие атеросклероза, а также противоопухолевому действию. Кости, глаза и внутренние органы рыб являются резервуарами большинства микроэлементов».
Особенности национальной рыбалки
В гастрономической японской традиции такую рыбешку едят сырой, маринованной в уксусе, тушеной в соевом соусе, соленой, просто сушеной и обжаренной во фритюре. Тут можно вспомнить, что и у нас изредка едят целиком сушеную хамсу и снетку.
В Японии тоже популярна подобная рыбная мелочь, но с потрохами, костями и головой там едят рыбку и покрупнее. Например, мойву и корюшку, длинной 10−15 см. Такая рыба доступна японцам в течение всего года в свежем или замороженном виде.
«Привычка есть мелкую рыбу целиком встречается и в других азиатских странах, помимо Японии, а также в некоторых африканских и европейских государствах, — информируют нас в статье. — Можно предположить, что в развивающихся странах потребление доступной по цене мелкой рыбы в целом устранит острый дефицит микроэлементов».
Цифры говорят сами за себя
Исследование японцев фундаментальное. В нем участвовали 80 802 человека (34 555 мужчин и 46 247 женщин) в возрасте 35−69 лет. Их наблюдали в течении девяти лет. За это время зафиксировано 2482 смерти, в том числе, 1495 людей скончались от рака.
В зависимости от частоты потребления мелкой рыбы ученые разбили всех участников на три группы: редко питавшихся ей (1−3 раза в месяц), умеренно (1−2 раза в неделю) и часто (более 3 раз в неделю). И вот какие получились цифры для женщин:
— Общая смертность (от всех причин) в этих группах была ниже на 32, 28 и 31%, соответственно, когда их сравнивали с теми, кто почти никогда не ел так рыбу.
— Смертность от рака у них снижалась соответственно на 28, 29 и 36%.
Это очень хорошие цифры. У мужчин показатели были не столь красивыми и достоверными статистически, но тоже соответствовали этим тенденциям.
«Мелкая рыба может быть компонентом здорового питания, — делают вывод исследователи. — При употреблении с костями и внутренними органами, она являются хорошим источником таких веществ, как кальций, витамины и жирные кислоты».
Как это объяснить и что нам делать?
У них есть и объяснение таких полезных эффектов рыбешки. Ранее было доказано противоопухолевое действие витаминов А и D, а также омега-3 жирных кислот, которых много в такой рыбе. Например, витамин А в продуктах снижал риск рака легких, поджелудочной железы, желудка и молочной железы, а витамин D — рака легких, молочной железы и колоректального рака. Омега-3 уменьшали риск развития опухолей молочной железы. Есть у ученых догадки о механизмах защитного действия. Они сложны для неспециалистов, но вполне реальны.
Надо ли нам перенимать обычаи японцев в этом плане? Наверное, нет. У них это обусловлено тем, что морская рыба всегда рядом и является одним из главных компонентов кухни. Но нужно понимать, сколь важно правильное питание, и стараться получать все витамины и минералы с пищей.
Все эти «рыбные» витамины, магний и кальций мы можем получить и из других источников. А вот с омега-3 сложнее, они есть только в рыбе и морепродуктах. И поэтому совсем игнорировать их нельзя ни в коем случае. Но чистить рыбу можно, ведь омега-3 много не только в потрохах, но и в рыбьем мясе.