Научные труды кота Ларри набрали 132 цитирования в Google Академии

Ларри Ричардсон — математик, начавший свою карьеру всего месяц назад, но успевший зарекомендовать себя как многообещающий специалист. Уже сейчас он является автором дюжины научных статей по различным темам из своей области, которые набрали более 130 цитирований. Но самое примечательное здесь то, что Ларри Ричардсон — самый обычный кот.
Своими научными достижениями Ларри обязан двум исследователям-энтузиастам — Ризу Ричардсону и Нику Уайзу. Вдохновившись принципом работы сервиса по повышению цитируемости научных статей, двое ученых задумали сделать Ларри самым цитируемым котом в мире. Придерживаясь подсмотренной у платного сервиса тактики, коллеги добились своей цели всего за две недели.
Все началось с того, что Ричардсон и Уайз увидели в социальной сети рекламу, предлагающую воспользоваться платной услугой и повысить цитируемость научной работы. Это было далеко не первое подобное предложение, которое попалось на глаза исследователям, однако в этот раз коллеги обратили внимание на скриншоты, позволившие понять, какие именно цитаты повышают показатели.
Выяснилось, что при использовании платного сервиса статьи зачастую цитировались в текстах, которые были лишены смысла (или вовсе были написаны давно умершими математиками, такими, как Пифагор). Исследования-подделки, в которых цитировалась статья, размещались на академической социальной платформе ResearchGate, и таким образом засчитывались цитирования. Затем бессмысленные тексты удалялись — чтобы замести следы махинаций.
Таким образом, Уайз и Ричардсон поняли, что для осуществления плана им достаточно разместить несколько фальшивых исследований, которые были бы похожи на настоящие, а затем процитировать их в нескольких бессмысленных текстах.
Ричардсон вспомнил о физике-теоретике Джеке Хетерингтоне, который в 1975 году указал в качестве соавтора статьи своего питомца — сиамского кота Честера — все ради того, чтобы исследование звучало убедительнее. Поэтому на сегодняшний день Фелис Доместикус Честер Виллард имеет более сотни цитирований. Так и зародилась идея о размещении научного профиля Ларри, который, к слову, является домашним любимцем бабушки Риза Ричардсона.
Понадобился всего час для создания двенадцати научных статей Ларри и еще двенадцати фальшивых текстов, в которых могли бы цитироваться исследования питомца. Таким образом, каждое из двенадцати лжеисследований кота было упомянуто в двенадцати текстах, что позволяло Ларри стать автором со 144 цитированиями.
Затем Ричардсон и Уайз подождали, пока Google Академия удалит фальшивые данные. Коллеги подметили, что сервис не обнаружил ни одного ложного исследования. Так, 17 июля на сайте появились научные работы Ларри со 132 цитированиями, что сделало его самым цитируемым котом в мире.
Хотя Google Академия уже удалила цитаты Ларри, тем самым лишив его титула, профиль кота все еще существует в интернете. Научное сообщество отметило, что этот забавный случай указывает на необходимость пересмотреть показатели, по которым принято выделять наиболее выдающиеся научные работы.