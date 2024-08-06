Ларри Ричардсон — математик, начавший свою карьеру всего месяц назад, но успевший зарекомендовать себя как многообещающий специалист. Уже сейчас он является автором дюжины научных статей по различным темам из своей области, которые набрали более 130 цитирований. Но самое примечательное здесь то, что Ларри Ричардсон — самый обычный кот.