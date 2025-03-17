Научные лайфхаки. Эксперты объяснили, как снизить потребление микропластика

И главное, в их основе не пустые слова, а точный научный расчёт. Статья ученых вышла в журнале Brain Medicine. Почему они опубликовали свою работу в журнале с названием «Медицина мозга»? Ведь микро- и нанопластик (МНП) могут поражать и другие органы человека. Этому есть объяснение.
Микропластик становится макрозагрязнителем
Их вдохновила недавняя статья во влиятельном журнале Nature Medicine, в которой было доказано, что МНП особенно опасны для мозга (aif.ru писал об этом в материале).
Тогда ученые обнаружили, что в тканях мозга таких видов пластика содержится в 7−30 раз больше, чем в печени, почках и других органах. А у больных с деменцией и Альцгеймером их уровни еще в 3−5 раз выше — МНП способствует развитию этих болезней.
И самое печальное в прогнозах: человечество обречено получать МНП все больше и больше. За 10 лет его количество в мозге увеличилось в 1,5 раза. И дальше будет только хуже, сегодня в окружающую среду выбрасывается от 10 до 40 миллионов тонн микропластика в год. А к 2040 году эта цифра удвоится — так уверяют эксперты.
Так что желания ученых уменьшить потребление МНП людьми понятны. Они отдают себе отчет, что совсем избежать попадания микропластика в организм невозможно: «Учитывая широкое распространение микропластика в окружающей среде, — пишут они в статье, — полное устранение его воздействия нереально. Самый практичный подход заключается в сокращении потребления наиболее значимых источников микропластика».
Война из-под крана лучше, чем из бутылки
И вот их первый совет, основанный на этом принципе: «Переход с бутилированной воды на водопроводную может сократить потребление микропластика с 90 000 до 4 000 частиц в год». Только так вы сократите потребление МНП более чем в 20 раз! И это не пустые слова, такой эффект доказан в исследованиях.
Второй совет более ожидаем: «Прекращение практики разогрева пищи в пластике может стать одним из самых эффективных способов сокращения потребления микропластика». Неужели трудно перестать разогревать пищу в микроволновке в пластиковых контейнерах? А также запекать ее в пластиковых рукавах, заваривать в пластиковых стаканах и мисках чай, кофе, супы, вермишель, каши
Если вы продолжаете упорствовать в этом, то вот шокирующие данные, которые приводят исследователи: всего за три минуты нагрева в микроволновке из одного квадратного сантиметра поверхности пластикового контейнера в еду может выделяться 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиардов — нанопластика! А теперь умножьте эти цифры на площадь соприкосновения еды с пластиком в контейнере.
Из этой же серии совет отказаться от чая в пакетиках. «Чайные пакетики часто изготавливаются из пластика, — пишут авторы статьи, — и исследование показало, что, несмотря на то, что на них есть маркировка “пищевые”, они выделяют в общей сложности 16 мкм микро- и нанопластика (2,4 миллиона микронных частиц размером 1−150 мкм и 14,7 миллиарда субмикронных пластиковых частиц размером меньше 1 мкм)». Кстати, об опасности чайных пакетиков aif.ru тоже писал ранее.
Пластиковые наггетсы против натуральных грудок
А вот об этом вы наверняка не знали. В исследованиях было показано, что продукты вроде куриных наггетсов содержали в 30 раз больше микропластика, чем просто куриные грудки. Как это может быть? Изделия их пластика могут использоваться при промышленном изготовлении подобных продуктов. И следовательно, в полуфабрикатах, фаршах, в продуктах в панировке и в прочей ультрапереработанной еде может быть много МНП. А вот в кусковое мясо он вряд ли сможет попасть.
Авторы не забывают о МНП в воздухе. «Вдыхание является еще одним существенным источником воздействия», — пишут они. Высокоэффективный HEPA фильтр улавливает до 99,97% частиц в воздухе размером до 0,3 мкм. Конечно, носить такой фильтр, как маску во время пандемии COVID-19, не стоит. Но если где-то висит пластиковая пыль (производство, места продажи изделий из пластика
Так что бороться с микропластиком можно и нужно. Особенно сейчас, когда нас никто от него не защищает, и производители успешно лоббируют внедрение пластика во все новые и новые сферы. Как тут не вспомнить: спасение утопающих дело самих утопающих.