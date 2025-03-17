Научные лайфхаки. Эксперты объяснили, как снизить потребление микропластика

А вот об этом вы наверняка не знали. В исследованиях было показано, что продукты вроде куриных наггетсов содержали в 30 раз больше микропластика, чем просто куриные грудки. Как это может быть? Изделия их пластика могут использоваться при промышленном изготовлении подобных продуктов. И следовательно, в полуфабрикатах, фаршах, в продуктах в панировке и в прочей ультрапереработанной еде может быть много МНП. А вот в кусковое мясо он вряд ли сможет попасть.