Научите нас дружить: как работала советская система воспитания и чего не хватает в современной

Красота: тепло, дачи. В гости к соседским детям пришли «друзья». Пяти минут не проходит, чтобы не раздался крик или не завязалось подобие драки. Не получается дружить. Никак не получается.
— Все время ссорятся, только и делаем, что пытаемся мирить, — жалуется соседка Елена. — А Лизку нашу травят. Нет Вики, Саша с ней играет. Появилась Вика, и они ополчаются на Лизку…
Да, дружить «на троих» трудно. Но Лизка и сама умеет «дружить против». В случае же конкретном дружбы не получается ни при каком количестве участников. Но почему же современным детям трудно дружить? Попытаемся разобраться с психологом, психиатром Андреем Жиляевым.
Стоит ли винить во всех бедах общество потребления? Оно живет по своим законам, диктует, что надо думать лишь о себе, своем комфорте, а альтруизм — пережиток. Но дружба — это всегда история про альтруизм. Если ему в нашей жизни нет места, значит, и дружбе как социальному явлению — конец?
Есть в нашей жизни вещи, которые, как мы считали, даются нам априори, чуть ли не от рождения. Например, материнский инстинкт. Однако на практике, объясняет Андрей Жиляев, все сложнее. Достаточно посмотреть на статистику по отказникам или криминальным случаям, связанным с насилием над родными детьми, чтобы начать сомневаться во всесильности этого инстинкта. Оказывается, он тоже воспитывался! Системой выстроенных ценностей, приоритетов, традиций…
— Мы многое бездарно растеряли после крушения советской системы воспитания и образования, когда, в частности, рухнули цели и ценности педагогического процесса, — рассказывает Андрей Геннадьевич. — Сейчас силимся сформировать нечто такое, что по сути своей — всего лишь возврат к традиционно понимаемым ценностям, которые воплощала наша педагогика.
…Чем нас «кормили» последние годы? Основное блюдо — «Я», то есть приоритет личностного над общественным. Остальное — антураж, рамочка для селфи. Не ты — для мира, мир — для тебя!
— Мы с поразительной скоростью разрушили системное пространство, в котором развивался ребенок, — объясняет Андрей Жиляев. — В нем все было четко поделено по функциям. В семейном сегменте ребенок получал представление о традиционном укладе, традициях, там же закладывались и основы воспитания. В сегменте образовательном, школе, формировались так называемые общественно одобряемые установки. Так ребенок начинал вливаться в общество. И был еще один аспект, который я всегда выделяю. Назовем его просто дворовым, и все сразу станет ясно. Да, в советское время ребенок воспитывался и двором. Там дети разбирались друг с другом сами. Максимум, с лавочек у подъезда за происходящим в полглаза приглядывали бабушки.
— Дворовый формат взращивал в ребенке то, что специалисты называют психологической толерантностью. Под этим термином я подразумеваю умение ребенка встраиваться в общение с различными типами людей, — поясняет Жиляев. — Но потом школу лишили воспитательного потенциала. Дворы исчезли как системное явление. Остается уповать на семейные ценности, которые, увы, весьма и весьма ограничены… Вот вам и корни искажения дружбы. Помните, как говорил Жванецкий? Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство и даже наличие одного дружащего!
…Скакалки, резиночки, классики, дочки-матери. Первая социализация: «Возьми мою битку, Машка, прыгай, мне не жалко!» Казаки-разбойники делили детей на разные лагеря, но не делали врагами. На объединение и дружбу работала и идеология — не «я», а «вместе»: октябрятские «звездочки», пионерские отряды, комсомольские звенья…
Вспомним и пионерские лагеря, в них дружба культивировалась, на ее развитие были направлены все общественные дела. В последние годы советской власти, кстати, в комсомоле и пионерии было не слишком много идеологии. Но другое оставалось: объединение. Из которого иногда рождалась дружба. Ко всему прочему, раньше на само определение «дружбы» работала и литература, и даже песни. А ну-ка давайте вспомним какую-нибудь песню о дружбе, написанную за последние годы? Про любовь — было. И про рюмку на столе. Про дружбу — нет.
Есть и еще одна проблема. Она никогда не стояла так остро, как сейчас.
— К сожалению, поскольку само понятие дружбы толком ныне не сформировано, люди, и дети в том числе, путают дружбу, приятельство и просто знакомство. Они не умеют разделять эти понятия, и часто получается, что знакомого человека они начинают принимать за друга. С другой стороны, и друзья перестали наделяться теми обязательствами, которые априори им приписывались.
В чем разница? Андрей Жиляев объясняет:
— Вот — человек, а вот вокруг него первый круг, самый близкий, родные люди. В этом круге часто, хотя и необязательно, соединяются родственные и дружеские связи, и люди выступают как некая ячейка, не зря же семья раньше называлась ячейкой общества. Вот круг с чуть большим радиусом: круг друзей. Зачастую он очерчен не дальше, чем круг семейный, иногда ведь и родственники выступают в роли друзей. Разница в том, что с друзьями вы не обязательно связаны семейными узами — это просто те люди, которые оказались вам близки психологически, рядом с кем возникает чувство безопасности. С этими людьми хочется делиться информацией, мы ищем в них поддержку и ощущаем созвучие своим переживаниям. Приятели же — третий круг — находятся в близкой вам социальной среде, но объединены с вами лишь тематически: могут быть приятели по работе, по школе или секции. Эти отношения не предполагают общения за пределами общих контуров: вы покинули секцию и думать забыли об этом человеке, в чем нет ничего плохого.
А потом идет круг «знакомые». Об этих людях вам известен лишь некий факт — например, что человек где-то там живет или работает. Вас связывают промежуточные социальные контакты.
Если мы не умеем подразделять эти понятия, возникает путаница, объясняет Жиляев: мы начинаем требовать от человека того, что он нам дать не может. Путаница приводит к разочарованию. Нет желаемого результата — есть конфликт! Учить детей этому «подразделению» должны взрослые. Только им не до того. А кто-то просто не понимает, что дружба — это искусство и наука в одном флаконе.
Впрочем, не почувствовать коммуникационный вакуум было нельзя. И от него начали избавляться, пытаясь создать искусственно некую альтернативу, или заполнение этой лакуны.
— Когда ко мне приходят люди, которые переживают чувство одиночества и непонятости, утверждая, что они не могут знакомиться с людьми и не способны общаться с людьми незнакомыми, я обычно предлагаю им предельно простой выход. Не можете общаться с незнакомыми людьми? Так познакомьтесь с ними! — рассказывает Андрей Жиляев.
Казалось бы, какой простой и дельный совет. Но многие современные дети ничего подобного себе и представить не могут. И у них появляется единственная замещающая это «невозможное» общение форма — общение электронное, то есть дистанционное, через гаджет. Через него — не так страшно, поскольку ты как бы имеешь форму контроля над этим общением.
— То есть гипотетически человек чувствует, что так ему не могут нанести вреда, и впадает в иллюзию, что он все контролирует. А это не так. И даже наоборот, — объясняет Андрей Жиляев, — масса историй доказывают, что именно электронное общение зачастую становится источником конфликтогенных моментов, рассадником агрессии, зла, искаженной информации. Известно, что такой формат общения не защищает от нападок, буллинга и троллинга. Но ребенок не видит альтернатив, и так постепенно у него формируется зависимость, которая, по сути, стала психологической эпидемией: общение предполагается только в электронном формате — через гаджет!
Многие считают: ничего страшного, наедятся дети электронной чепухи, и ка-аа-ак оценят общение живое, человеческое! Но само по себе ничего не происходит. И надо знать еще об одной потенциальной опасности.
— Если детей не учить общаться и дружить, непременно появится тот, кто возьмет на себя функции этого «учителя», — объясняет Андрей Геннадьевич. — Вот откуда такой успех всех этих квазипроектов «личностного роста»!
Отсутствие умения формировать общение не вокруг интересов одного человека, а искать нечто общее, объединяющее — это все примеры из огромного пласта проблем, связанных с искусством общения. И те, кто способен моделировать эту конструкцию, сразу получают приоритет в глазах других. Увы, с горечью констатирует Андрей Жиляев, на этом принципе построены все секты. В них адепты следуют за гуру, не вдумываясь в суть происходящего.
— Утраченная способность дружить может сделать человека как жертвой сектантов, так и телефонных мошенников. Эти негодяи влезают в те системы социальных отношений, которые считают доступными для манипуляции. Сначала отрабатывалась тема разобщения среди родственников и естественное желание одних родных людей помогать другим. Помните: «Ваш племянник (дядя, брат, сын) попал в аварию…»? Потом начали эксплуатировать доверие к определенным социальным институтам: звонили якобы из полиции, налоговой службы, банков. Уверяю вас: если бы у человека была сформирована система социальных взглядов и он умел общаться, он сумел бы выстраивать гораздо более разумную систему противодействия этому давлению.
Как быть? Учиться и учить. Непростое время в этом смысле сыграло нам на руку: мы стали объединеннее, сплоченнее, а бойцы чаще произносят слово «друг». Но родителям стоит все же помочь детям научиться общаться. В наше время дружба — чудо рукотворное.
В ТЕМУ.
По социологическим опросам пользователей социальных сетей, 70 процентов современных людей готовы пожертвовать дружбой ради повышения по службе.
СЛУШАЙ, ЧТО РАССКАЖУ…
Женщины охотнее и чаще мужчин проговаривают возникающие в их жизни проблемы с подругами, для большинства из них — это необходимость. Психологи уверяют: это большой плюс, потому что дает возможность человеку легче пережить трудный момент. Ведь при дружеском общении выделяется гормон окситоцин, обладающий способностью снижать уровень тревоги и переживаний.