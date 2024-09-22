Научите нас дружить: как работала советская система воспитания и чего не хватает в современной

— Вот — человек, а вот вокруг него первый круг, самый близкий, родные люди. В этом круге часто, хотя и необязательно, соединяются родственные и дружеские связи, и люди выступают как некая ячейка, не зря же семья раньше называлась ячейкой общества. Вот круг с чуть большим радиусом: круг друзей. Зачастую он очерчен не дальше, чем круг семейный, иногда ведь и родственники выступают в роли друзей. Разница в том, что с друзьями вы не обязательно связаны семейными узами — это просто те люди, которые оказались вам близки психологически, рядом с кем возникает чувство безопасности. С этими людьми хочется делиться информацией, мы ищем в них поддержку и ощущаем созвучие своим переживаниям. Приятели же — третий круг — находятся в близкой вам социальной среде, но объединены с вами лишь тематически: могут быть приятели по работе, по школе или секции. Эти отношения не предполагают общения за пределами общих контуров: вы покинули секцию и думать забыли об этом человеке, в чем нет ничего плохого.