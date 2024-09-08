Nature назвало страну с наибольшим объемом пластикового мусора

По данным издания, самые высокие показатели по выбросам пластика фиксируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки, однако Индия обогнала ближайших лидеров антирейтинга более чем в 2,5 раза. Так, например, ежегодный объем пластикового мусора в Нигерии составил 3,5 млн т, Индонезии — 3,3 млн т, Китая — 2,8 млн т.