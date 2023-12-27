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16:13 (мск), источник: Аргументы и факты

Nature: найдены гены клеток мозга, отличающие человека от приматов

Ученые обнаружили 139 генов, которые характеризуются сильной экспрессией только у человека, создав генетические карты мозга для каждого вида приматов. Исследование проводилось под руководством доцента Джесси Гиллис из Центра клеточных и биомолекулярных исследований Университета Торонто.

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Источник: Freepik

В докладе, опубликованном в журнале Nature, говорится, что ученые отследили пути расхождения генов четырех видов приматов (гориллы, шимпанзе, мармозетки и макаки) и человека. Были найдены 139 генов, которые можно назвать общими для всех приматов, однако сильной экспрессией они обладают только у человека.

«Гены, развитые у людей, очевидно, были терпимы к изменениям. Наши более высокие когнитивные функции могли возникнуть в результате эволюционной адаптации клеток человеческого мозга ко множеству менее опасных мутаций», — объяснил сотрудник Института когнитивной геномики Стэнли в Нью-Йорке Хамсини Суреш.

При этом половина генов, которые являются специфическими для человека, экспрессируется в нейронах серого вещества.

Ранее сообщалось, что исследователи из Российского государственного гуманитарного университета завершили научную работу в Гватемале. Они нашли объяснение комплексу загадочных рисунков в местечке Ла-Каса-де-лас-Голондринас.

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