Nature: найдены гены клеток мозга, отличающие человека от приматов

В докладе, опубликованном в журнале Nature, говорится, что ученые отследили пути расхождения генов четырех видов приматов (гориллы, шимпанзе, мармозетки и макаки) и человека. Были найдены 139 генов, которые можно назвать общими для всех приматов, однако сильной экспрессией они обладают только у человека.

«Гены, развитые у людей, очевидно, были терпимы к изменениям. Наши более высокие когнитивные функции могли возникнуть в результате эволюционной адаптации клеток человеческого мозга ко множеству менее опасных мутаций», — объяснил сотрудник Института когнитивной геномики Стэнли в Нью-Йорке Хамсини Суреш.

При этом половина генов, которые являются специфическими для человека, экспрессируется в нейронах серого вещества.

Ранее сообщалось, что исследователи из Российского государственного гуманитарного университета завершили научную работу в Гватемале. Они нашли объяснение комплексу загадочных рисунков в местечке Ла-Каса-де-лас-Голондринас.