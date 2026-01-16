НАТО удалила брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов воды

«Да, к сожалению, электроэнергия также обеспечивает работу систем командования и управления. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы все его население имело воду и электричество, ему достаточно принять пять условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия, это его проблема, но эта вода, это электричество будут снова включены для населения Сербии», — ответил Ши на вопрос, почему 70% страны лишены электроэнергии и водоснабжения.