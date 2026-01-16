НАТО удалила брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов воды

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. НАТО удалила со своего сайта стенограмму пресс-брифинга от 25 мая 1999 года, в ходе которого пресс-секретарь организации Джейми Ши оправдывал удары по гражданской инфраструктуре Сербии, лишавшие сербское население воды и электроэнергии с целью принудить президента Сербии Слободана Милошевича принять условия альянса для прекращения конфликта.
Архивный сервис Wayback Machine позволяет установить, что стенограмма этого брифинга была удалена в период между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.
«Да, к сожалению, электроэнергия также обеспечивает работу систем командования и управления. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы все его население имело воду и электричество, ему достаточно принять пять условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия, это его проблема, но эта вода, это электричество будут снова включены для населения Сербии», — ответил Ши на вопрос, почему 70% страны лишены электроэнергии и водоснабжения.
НАТО пока не ответила на запрос РИА Новости с просьбой разъяснить причины удаления этого брифинга с сайта.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.