НАТО проиграет третью мировую за пять дней: На Западе расписали жутковатый сценарий

Североатлантический альянс серьезно рискует проиграть мировую войну за очень короткий срок — всего за несколько дней. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Это сценарий, которого опасается каждый военный стратег в Европе, но который никто не осмеливался озвучить — до тех пор, пока генсекретарь НАТО Марк Рютте не изложил его», — говорится в статье.
Издание представило подробный и поэтапный сценарий гипотетической третьей мировой войны между странами Запада, Китаем и Россией. Журналисты газеты расписали развитие событий буквально по минутам. В материале рассматриваются необычные стратегические решения альянса и возможные совместные действия Пекина и Москвы в ответ.
Стоит отметить, что весь сценарий изначально выглядит просто фантазией авторов. Ведь они считают, что конфликт якобы начнет КНР, а потом к ней якобы должна присоединиться РФ.
При этом сама же газета признает, что страны НАТО просто не смогут выстоять и недели в этой предполагаемой войне, поскольку очень слабы.
Напомним, что российский президент Владимир Путин множество раз заявлял, что Россия не воспринимает усиление военного присутствия НАТО в качестве угрозы, поскольку располагает достаточными средствами для защиты своей безопасности. Он также отметил, что у Москвы нет планов нападать на участников блока.