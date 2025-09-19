НАТО проиграет третью мировую за пять дней: На Западе расписали жутковатый сценарий

Напомним, что российский президент Владимир Путин множество раз заявлял, что Россия не воспринимает усиление военного присутствия НАТО в качестве угрозы, поскольку располагает достаточными средствами для защиты своей безопасности. Он также отметил, что у Москвы нет планов нападать на участников блока.