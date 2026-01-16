НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США, считают в Брюсселе

Узнать больше по теме

Суверенитет: эволюция классической концепции

Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.