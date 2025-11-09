НАТО инспектирует связанную с Порошенко бригаду

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Делегация постпредов государств-членов НАТО приехала с инспекцией в расположение 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», в которой числятся приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.