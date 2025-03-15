Почему в НАТО дают «туманные» ответы по вводу миротворцев на Украину

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru экс-дипломат и бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал о том, что НАТО — это военно-политический альянс и не в его компетенциях проводить мониторинговые миссии по перемирию.

«Для перемирия необходимо согласие двух сторон, но Россия не пойдет на то, чтобы допустить присутствие НАТО на территории Украины», — подчеркнул эксперт в международной политике.