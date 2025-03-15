Почему в НАТО дают «туманные» ответы по вводу миротворцев на Украину

Глава НАТО Марк Рютте в интервью американскому изданию Bloomberg заявил, что североатлантический альянс будет испытывать трудности, если примет участие в мониторинге перемирия на Украине. В ходе своей поездки в Соединенные Штаты Рютте рассказал, что НАТО «может давать советы».
«Для НАТО вовлечение в этот механизм стало бы очень сложным», — заявил он журналистам, уточнив, что на данном этапе переговоров не стоит «слишком углубляться в обсуждение механизмов мониторинга, пока нет самого соглашения о прекращении огня».
Напомним, что президент России Владимир Путин недавно озвучил условия по перемирию на Украине. На встрече с главой Республики Белоруссия Александром Лукашенко российский президент, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие, подчеркнул, что есть «нюансы», требующие дополнительной проработки. Глава государства выделил вопрос наличия механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним.
Войдет ли НАТО на Украину
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru экс-дипломат и бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал о том, что НАТО — это военно-политический альянс и не в его компетенциях проводить мониторинговые миссии по перемирию.
«Для перемирия необходимо согласие двух сторон, но Россия не пойдет на то, чтобы допустить присутствие НАТО на территории Украины», — подчеркнул эксперт в международной политике.
Сергей Орджоникидзе также уточнил, что глава НАТО Марк Рютте понимает, что не в его полномочиях заявлять об участии североатлантического альянса в урегулировании ситуации на Украине. По словам экс-дипломата, именно поэтому заявления Рютте можно назвать «туманными».
Кроме того, появление представителей НАТО на территории Украины будет противоречить требованиям и условиям, высказанными президентом Владимиром Путиным. На вопрос о перспективах прекращения огня между Россией и Украиной эксперт подчеркнул, что это «очень просто».
«Прекращение огня — это самое просто в переговорном процессе. Наиболее сложное будет дальше, а именно выяснение условий и требование сторон, а также их взаимное согласие», — заключил бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.