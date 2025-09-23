Популярные темы
Наталья Селезнева о запрете фильма Гайдая: «Плевать я хотела на Молдавию»

Народная артистка России Наталья Селезнева прокомментировала недавнее решение молдавских властей о запрете «Иван Васильевич меняет профессию», в котором сыграла роль жены Шурика.

Источник: РИА "Новости"

Народная артистка России Наталья Селезнева прокомментировала недавнее решение молдавских властей о запрете «Иван Васильевич меняет профессию», в котором сыграла роль жены Шурика. Ее слова передает «Абзац».

Селезнева дала понять, что подобные новости не вызывают у нее эмоциональной реакции.

«Да плевать я хотела на эту Молдавию. Это все неинтересно и несерьезно», — резко высказалась она.

22 сентября стало известно, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности приняла решение о запрете показа культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Позднее это решение назвал «глупостью» бывший министр культуры Владимир Мединский, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — «примером демократии по Санду».

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.