Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Портман и Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009 году, за съемки в котором актриса получила «Оскар». В 2011 году Портман родила сына Алефа, спустя год они с Мильпье поженились. В 2017 году у них родилась дочь Амалия.