Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Актриса Натали Портман развелась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. Об этом 8 марта сообщил журнал People.
Источник: AFP 2023

Портман подала заявление на развод в июле 2023 года. Процесс завершился в феврале во Франции. Представитель актрисы подтвердил, что она больше не состоит в браке.

Издание сообщило, что поводом для расставания стала измена Мильпье. По словам источника, пара пыталась наладить отношения, но в итоге Портман приняла решение разойтись.

Портман и Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009 году, за съемки в котором актриса получила «Оскар». В 2011 году Портман родила сына Алефа, спустя год они с Мильпье поженились. В 2017 году у них родилась дочь Амалия.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о расставании с партнером и отцом своей дочери Андреа Джамбруно. Сообщение появилось после того, как Джамбруно, работающий тележурналистом, попал в сексистский скандал.