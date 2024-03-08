Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Портман подала заявление на развод в июле 2023 года. Процесс завершился в феврале во Франции. Представитель актрисы подтвердил, что она больше не состоит в браке.
Издание сообщило, что поводом для расставания стала измена Мильпье. По словам источника, пара пыталась наладить отношения, но в итоге Портман приняла решение разойтись.
Портман и Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009 году, за съемки в котором актриса получила «Оскар». В 2011 году Портман родила сына Алефа, спустя год они с Мильпье поженились. В 2017 году у них родилась дочь Амалия.
Ранее, 20 октября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о расставании с партнером и отцом своей дочери Андреа Джамбруно. Сообщение появилось после того, как Джамбруно, работающий тележурналистом, попал в сексистский скандал.