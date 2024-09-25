Насыщенный красный, оранжевый и золотистый: почему осенние цвета создают уют

С наступлением осени меняется палитра сезона: на смену ярким летним цветам приходят теплые, насыщенные оттенки — жженый оранжевый, золотисто-желтый и насыщенный красный. Кстати, это происходит не только в природе, дизайнеры одежды и интерьеров также отдают предпочтение осенним оттенкам для создания атмосферы уюта и комфорта. ВФокусе Mail решил разобраться, что же, с психологической точки зрения, делает эти цвета такими особенными.