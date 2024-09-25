Насыщенный красный, оранжевый и золотистый: почему осенние цвета создают уют

С наступлением осени меняется палитра сезона: на смену ярким летним цветам приходят теплые, насыщенные оттенки — жженый оранжевый, золотисто-желтый и насыщенный красный. Кстати, это происходит не только в природе, дизайнеры одежды и интерьеров также отдают предпочтение осенним оттенкам для создания атмосферы уюта и комфорта. ВФокусе Mail решил разобраться, что же, с психологической точки зрения, делает эти цвета такими особенными.
По словам Марии Киллам, основательницы Killam Colour Academy, мы ассоциируем с осенью цвета, которые соответствуют сезонной палитре: с наступлением похолоданий деревья окрашивают свои листья в желто-зеленые, золотые, оранжевые и ржаво-красные оттенки.
С психологической точки зрения, эти цвета создают ощущение комфорта, умиротворения и уюта из-за характерных ассоциаций. Например, оттенки красного, оранжевого и желтого соответствуют основным цветам огня, который, как исторически сложилось, является символом жизни. Считается, что рядом с теплым «очагом» люди всегда чувствуют себя расслабленными и приземленными, поэтому и идентичные ему цвета вызывают похожие ощущения.
Помимо прочего, осенняя палитра цветов также ассоциируются с урожаем. С давних пор, богатая сезонная жатва означала сытость во время длительной и холодной зимы. Поэтому, с психологической точки зрения, осенние цвета до сих пор кажутся особенно «аппетитными» для многих.
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