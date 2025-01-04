Насыпь денег. Эксперт Тарасова: жизнь семей с детьми изменится в 2025 году

«Основное преимущество по этой программе могут получить семьи с детьми до шести лет (а также еще ряд категорий семей с детьми, в том числе и в регионах), — дополнила собеседница. — В рамках программы можно получить кредит на новостройку, загородный дом или таунхаус. На данный момент первоначальный взнос по семейной ипотеке увеличен (до 30−50% в зависимости от программы и застройщика), однако и лимитов выделено достаточно — на 2,4 трлн руб. больше, чем в 2024-м».