Насыпь денег. Эксперт Тарасова: жизнь семей с детьми изменится в 2025 году

С начала года государство проиндексировало целый ряд пособий и выплат, и жизнь семей с детьми сильно изменится, рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Плеханова Ольга Тарасова.
Прежде всего, согласно предусмотренной структуре затрат федерального бюджета, с 1 февраля увеличится размер материнского капитала, отметила она. Выплата за рождение первого ребенка достигнет 676 тыс. руб., а за второго, если ранее сертификат не был получен, — 894 тыс. руб.
«С 1 января 2025 года проиндексированы детские пособия — часть из них выросла на 7,3% (что предусмотрено на федеральном уровне), а часть — вследствие роста региональных прожиточных минимумов, — уточнила эксперт. — Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигла 68 тыс. руб.».
«Также свою прибавку в части детских пособий получили и малообеспеченные семьи, — рассказала Тарасова. — На несовершеннолетнего иждивенца до 17 лет теперь платят от 8 600 ₽ в месяц, а на ребенка до трех лет — 17 201 ₽ ежемесячно. Кроме того, увеличены и стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей — вдвое, но начиная со второго ребенка. Совокупный доход для применения вычетов таже станет больше — 450 тыс. руб.».
В этом году продолжена и программа семейной ипотеки, позволяющая взять кредит на улучшение жилищных условий по льготной ставке, напомнила эксперт.
«Основное преимущество по этой программе могут получить семьи с детьми до шести лет (а также еще ряд категорий семей с детьми, в том числе и в регионах), — дополнила собеседница. — В рамках программы можно получить кредит на новостройку, загородный дом или таунхаус. На данный момент первоначальный взнос по семейной ипотеке увеличен (до 30−50% в зависимости от программы и застройщика), однако и лимитов выделено достаточно — на 2,4 трлн руб. больше, чем в 2024-м».
К слову, в прошедшем году многие выплаты и пособия тоже проиндексировали. Страховые и социальные пенсии выросли на 7,5%. А МРОТ вырос на 18,5%.