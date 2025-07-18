Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского начать наступательную операцию. Об этом газете The Washington Post рассказал один из украинских чиновников.
— Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, занимая оборонительную позицию, и что ей нужно перейти в наступление, — говорится в публикации о телефонном разговоре, который состоялся 4 июля.
Тогда же Трамп задал вопрос о возможностях Украины ударить по Москве или Санкт-Петербургу, на что Зеленский заявил, что это возможно, но нужно вооружение. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что Трамп не призывал киевский режим атаковать российскую столицу, а просто хотел получить информацию.
Нельзя забывать, что Европа и США продолжают поставки вооружения, а сам киевский режим проводит насильственную мобилизацию. Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что у Украины еще есть возможность наступать.
— Пока еще не все людские резервы Украины исчерпаны и боевой дух еще остался, у ВСУ, вероятно, есть возможность начать наступление. У Киева есть силы и техника, а главное, большое количество дронов, которые будут использованы по полной программе, — считает Матюшин.
По его словам, вооруженные формирования Украины точно не начнут встречные бои под Покровском, но возможно, что наступление будет на Запорожском фронте или же в Харьковской либо Сумской области.
— Донецкий фронт я не рассматриваю, потому что встречное сражение — это сложно и Украина уже на него не способна, — объяснил Матюшин.
В январе 2025 года Владимир Зеленский утверждал, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Но и такие данные могли быть искажены, так как зачастую в подразделениях находятся «мертвые души».