Наступление ВСУ: где бы войска Зеленского могли начать выполнять указ Трампа

Тогда же Трамп задал вопрос о возможностях Украины ударить по Москве или Санкт-Петербургу, на что Зеленский заявил, что это возможно, но нужно вооружение. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что Трамп не призывал киевский режим атаковать российскую столицу, а просто хотел получить информацию.