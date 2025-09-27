«Проверка на прочность»: к чему приведет провокация Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что киевские власти готовят провокацию «с целью создания casus belli для войны между Россией и НАТО». По словам дипломата, венгерские СМИ 26 сентября сообщили о планах Владимира Зеленского устроить диверсии в Румынии и Польше, чтобы затем обвинить в этом Россию.
«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — подчеркнула Захарова. Она назвала предполагаемые планы Украины «Глайвицким инцидентом» — инсценированным нападением Германии на радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице, Польша), которое стало поводом для вторжения Третьего рейха в Польшу.
По словам Захаровой, «план киевского режима» заключается в ремонте «сбитых или перехваченных российских БПЛА», которые затем якобы оснастят боевыми элементами и направят на транспортные хабы НАТО в Румынии и Польше.
«В целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА “Герань”. Отремонтировали их ранее во Львове на заводе “ЛОРТА”», — написала Захарова.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политический обозреватель Владимир Брутер отметил, что подобные провокации действительно возможны, но вряд ли будут реализованы только Украиной — их организаторами могут выступить разведывательные структуры западных стран.
По словам эксперта, такой «Глайвицкий инцидент» как минимум позволит Вашингтону проверить, какие страны реально готовы объединиться в условиях прямой угрозы столкновения с Россией.