Наступил ретроградный Сатурн: что это означает для знаков зодиака?

С 29 июня по 15 ноября 2024 года в асценденте рыб пройдет ежегодный период ретроградного Сатурна. Во время этого явления планета начинает двигаться в противоположную от Солнца сторону, вызывая ряд определенных последствий.
В астрологии Сатурн ассоциируется с жизненными уроками, границами и кармой, а его ретроградные знаки призывают заглянуть внутрь себя, взять ответственность за свою жизнь и собраться с силами, чтобы двигаться вперед. В этом году период ретроградного Сатурна считается идеальным временем для того, чтобы свести концы с концами и составить планы на будущее. О том, что ждет представителей каждого знака зодиака рассказали эксперты.
Овен
Приготовьтесь к серьезному самоанализу в этот период. Поскольку Сатурн ретроградирует в свой глубокий и значимый двенадцатый дом, вас призывают прислушаться к своей интуиции, попытаться избавиться от прошлых обид и расставить приоритеты для психического благополучия. Этот период станет началом волшебного путешествия, во время которого удастся глубже погрузиться в духовные практики. Помните, что вы сами несете ответственность за свое счастье, а жизнь слишком коротка, чтобы останавливаться на достигнутом.
Телец
Пришло время по-настоящему оценить свое окружение, чтобы перейти к следующему этапу жизни и найти способы для самореализации. Позвольте интуиции направлять вас к нужным людям, которые помогут почувствовать, что все возможно. Сатурн пройдет через вас в одиннадцатом доме, повлияв на нынешний круг общения.
Близнецы
Что сейчас происходит с вашей карьерой, Близнецы? Ретроградный Сатурн проходит через вашу зону успеха в десятом доме, чтобы помочь вам взглянуть правде в глаза, измениться и открыть разум для нового. Будьте честны с собой в отношении большой мечты и начните реалистично подходить к ее осуществлению.
Рак
Если вам кажется, что в вашей жизни не хватает вдохновения, приключений и азарта, возможно, сейчас самое подходящее время подумать о том, чего вы на самом деле хотите. Вам предстоит многое обдумать, поскольку Сатурн ретроградирует ваш обширный девятый дом. Возможно, вы жаждете отвлечься, мечтаете освоить новые навыки или готовы начать все сначала где-нибудь в солнечном месте. Кажется, что вы вот-вот поймете смысл жизни.
Лев
Ретроградный Сатурн в восьмом доме говорит о том, что нужно смотреть в лицо собственной тени. Позвольте этому лету стать для вас периодом трансформации, когда вы посмотрите правде в глаза, признаете свои недостатки и, подобно бабочке, выпорхнете из своего кокона. Не обязательно становиться идеальным, но нужно что-то изменить, чтобы жизнь стала лучше.
Дева
Осознание собственной роли в сложных отношениях может стать для вас темой этого ретроградного периода. Возможно, вам будет легче обвинять во всем кого-то другого и оставаться на прежнем месте, однако истинный рост произойдет, когда вы сможете изменить ситуацию. Ретроградный Сатурн в вашей партнерской зоне седьмого дома может стать тревожным сигналом, о котором вы и не подозревали. Копайте глубже, будьте реалистами и верьте в то, что впереди вас ждут лучшие дни.
Весы
Довольны ли вы тем, как складывается ваша жизнь в настоящий момент? Поскольку Сатурн в течение следующих четырех месяцев будет ретроградно проходить через ваш шестой дом, сосредоточенный на рутине, вы можете начать переоценивать все — от здоровья до работы. И в этом нет ничего плохого. Просто настало время осознать, что нужно сделать и от чего отказаться, чтобы достичь истинной цели.
Скорпион
Вы готовы выйти из тени и показать миру, из чего вы сделаны? Ретроградный Сатурн в пятом доме приглашает задуматься о том, что мешает вам проявить себя! Настало время выйти из своей зоны комфорта и воплотить желаемое в жизнь.
Стрелец
Темы дома и семьи становятся для вас особенно важными во время ретроградного движения Сатурна, которое происходит в вашем четвертом доме. Возможно, вы переживаете изменения, вступаете в большое жизненное путешествие или принимаете решение о том, где вы хотите жить и развиваться в будущем. Что бы ни происходило с вами прямо сейчас, главное — взять на себя ответственность за свою жизнь, а затем сделать несколько смелых шагов к тому, что вам дорого.
Козерог
Этот ретроград здесь, чтобы помочь вам разобраться в фактах и вернуть уверенность в себе. Ретроградный Сатурн в вашей зоне общения в третьем доме научит говорить открыто, когда это важно, и молчать, когда это не имеет значения. Проекты, связанные с выступлениями, написанием текстов или обменом информацией с аудиторией, также могут потребовать вашего внимания. Пришло время повзрослеть, быть честным и осознать, что ваши слова имеют значение.
Водолей
Если вы хотите вернуть свою жизнь в привычное русло, это ретроградное движение поможет вам. Пришло время копнуть глубже и быть честным с самим собой о том, чего вы хотите от жизни, поскольку Сатурн возвращается в зону богатства вашего второго дома. Мечтать о большем — это нормально, Водолей, но вы также должны предпринимать согласованные действия, если хотите, чтобы что-то изменилось. Кстати, рекомендуем подумать о финансах, возможно, стоит отложить средства и отказаться от импульсивных покупок.
Рыбы
Возможно, вам это не понравится, Рыбы, но то, через что вы проходите сейчас, — это именно то, что нужно для дальнейшего прогресса. Каждая сфера вашей жизни нуждается в анализе, поэтому доверяйте своим инстинктам, когда дело доходит до перемен.
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Кристина Корчанова