Наступил ретроградный Сатурн: что это означает для знаков зодиака?

Темы дома и семьи становятся для вас особенно важными во время ретроградного движения Сатурна, которое происходит в вашем четвертом доме. Возможно, вы переживаете изменения, вступаете в большое жизненное путешествие или принимаете решение о том, где вы хотите жить и развиваться в будущем. Что бы ни происходило с вами прямо сейчас, главное — взять на себя ответственность за свою жизнь, а затем сделать несколько смелых шагов к тому, что вам дорого.