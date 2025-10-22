По мнению военных аналитиков, бои за Красноармейск (Покровск — украинское название) в Донецкой Народной Республике перешли рубикон и населенный пункт в ближайшее время будет освобожден от Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ВС РФ ведут бои за контроль центра города. Кроме того, они уже держат район до железной дороги с юга, взяв здание вокзала, а также район Жилкооп, который находится к северу от него. Об этом сообщают и российские, и украинские ресурсы.