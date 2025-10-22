Как ВС РФ освобождают левобережную Украину: штурм Херсона, Запорожье и Харьковская область

Российская армия прорвалась на одном из участков в зоне боевых действий, где летом в 2023 году Вооруженные силы Украины пытались организовать свое контрнаступление, которое в итоге провалилось. Также наступила кульминация сражений за Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.
Прорыв в Малую Токмачку угрожает ВСУ в Орехове
На Запорожском направлении Вооруженные силы России прорвались по линии Нестерянка — Работино в Малую Токмачку. Украинский военный Telegram-канал DeepState сообщил, что при данных действиях российские войска использовали бронетехнику, с помощью которой там высадились штурмовики. Уже наутро 21 октября они находились в Малой Токмачке.
Взятие этого населенного пункта позволяет Российской армии продвигаться в сторону Орехова, который является одним из ключевых укрепрайонов украинских войск в Запорожской области. От города идет прямая дорога на Запорожье.
Кроме того, на населенный пункт еще есть два пути с разных сторон — с востока, обходя укрепрайон в Гуляйполе, и от Степногорска, то есть с юга, где украинские военные пытаются проводить контратаки.
Сражения за Красноармейск подходят к концу
По мнению военных аналитиков, бои за Красноармейск (Покровск — украинское название) в Донецкой Народной Республике перешли рубикон и населенный пункт в ближайшее время будет освобожден от Вооруженных сил Украины. Уточняется, что ВС РФ ведут бои за контроль центра города. Кроме того, они уже держат район до железной дороги с юга, взяв здание вокзала, а также район Жилкооп, который находится к северу от него. Об этом сообщают и российские, и украинские ресурсы.
Также есть данные о продвижении российских подразделений в Димитрове (Мирноград — украинское название), который входит в агломерацию Красноармейска. Здесь для украинских войск ситуация быстро становится плачевной из-за взятия под контроль ВС РФ логистических путей.
Освобождение Купянска позволит выйти на три стратегических направления
В Купянске Харьковской области если учитывать серую зону, то под контролем украинской армии осталась только одна треть территории на юге и частично на восточном берегу Оскола. Взятие под контроль населенного пункта откроет пути для дальнейшего наступления Вооруженных сил РФ — Волчанск, Чугуев, Краматорск и Славянск. При этом у российских войск есть возможность перейти к штурму этой агломерации гораздо раньше, чем от Купянска. Для этого необходимо обойти Красный Лиман с севера, что сейчас ВС России и делают.
По информации Telegram-канала «Фронтовик», под контролем российских войск в настоящее время находится две трети Волчанска после прорывов «по четырем направлениям». Освобождение населенного пункта может проходить быстрее, если со стороны Купянска начнется движение подразделений ВС РФ. После этого уже можно будет идти на запад к линии Изюм — Балаклея прямо через тылы Вооруженных сил Украины.
Штурм Херсона
Российские военные полноценно высадились на Корабельном острове в Херсоне, который пока удерживают под контролем Вооруженные силы Украины. При этом о боях за микрорайон города Корабел накануне сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их», — сказал он.
Сейчас же, по информации военных Telegram-каналов, начались бои за сам Херсон, что может стать поворотным моментом, поскольку зимой такую высадку было бы очень тяжело осуществить.
Кроме того, гражданские из числа тех, кто отказался от эвакуации за пределы Херсона, помогают российским войскам информацией — рассказывают, где могли спрятаться украинские боевики, а также сообщают о возможных местах хранения боеприпасов.