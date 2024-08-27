Настоящий Ту-154. Как устроена самая реалистичная съемочная локация кинопарка «Москино»

27 августа отмечают День российского кино. В поселении Краснопахорском (ТиНАО) почти год назад, 30 августа 2023-го, торжественно открыли кинопарк «Москино», входящий в число крупнейших в мире кинокомплексов. Соприкоснуться с волшебным миром кино может каждый — здесь регулярно проходят тематические экскурсии. Сейчас можно посетить 12 локаций, в том числе осмотреть самолет Ту-154, ставший там одним из самых необычных мест для съемок. О том, как он здесь появился, какой хромакей для него построили, и многом другом mos.ru рассказала Виктория Давиденко, гид-экскурсовод кинопарка.