Настоящий Ту-154. Как устроена самая реалистичная съемочная локация кинопарка «Москино»

27 августа отмечают День российского кино. В поселении Краснопахорском (ТиНАО) почти год назад, 30 августа 2023-го, торжественно открыли кинопарк «Москино», входящий в число крупнейших в мире кинокомплексов. Соприкоснуться с волшебным миром кино может каждый — здесь регулярно проходят тематические экскурсии. Сейчас можно посетить 12 локаций, в том числе осмотреть самолет Ту-154, ставший там одним из самых необычных мест для съемок. О том, как он здесь появился, какой хромакей для него построили, и многом другом mos.ru рассказала Виктория Давиденко, гид-экскурсовод кинопарка.
Настоящий аэропорт и собственный самолет
Одни из самых труднодоступных, но крайне востребованных мест для создателей фильмов — аэропорт и взлетно-посадочная полоса. Любой аэропорт — режимный объект. Для того чтобы получить все разрешения на съемку, приходится проходить целый квест. Достаточно представить караван машин съемочной группы, оборудование и реквизит, которые нужно как-то разместить, — съемки обойдутся очень дорого.
В кинопарке «Москино» не нужно оформлять разрешения и прочие официальные документы, чтобы попасть на такую площадку, — на территории есть собственный аэропорт и настоящий самолет. Референсом здания стал аэропорт Платов Ростова-на-Дону. Здесь есть настоящие стойки регистрации, багажные ленты и интроскоп, эскалаторы и зал ожидания, зона паспортного контроля и таможенного досмотра, а также гримерные, костюмерные и дополнительные павильоны. На площадке уже сняли «Алдан» с Иваном Охлобыстиным и Дмитрием Дюжевым и «Границу миров» с Анной Снаткиной и Николаем Добрыниным.
Есть в кинопарке и настоящий самолет Ту-154. До того как начать сниматься в фильмах, он успел сделать неплохую карьеру — раньше он возил в командировки бывшего Мэра города Юрия Лужкова. Спустя много лет самолет вышел на заслуженную пенсию, а в кинопарке появился благодаря Правительству Москвы — в 2023 году его разобрали, чтобы собрать вновь уже на территории комплекса. Ту-154 стал настоящим подарком, который помогает создателям фильмов решать трудные задачи.
Самолет можно снимать общим планом — первым делом специалисты обклеили его специальной белой пленкой, позволяющей превращать воздушное судно в собственность авиакомпании любой страны. Съемку можно вести и внутри: здесь есть все классы обслуживания, начиная с эконома и заканчивая VIP-салоном.
Пока на счету этого Ту-154 всего два сериала: «Пингвины моей мамы» и «Постучись в мою дверь в Москве», русская адаптация популярной турецкой теленовеллы.
В прошлом самолеты Ту-154 часто появлялись на экранах. Например, такой «снялся» в советском фильме-катастрофе «Экипаж» (1979), где стал практически главным героем. Тогда съемочной группе помог случай — списанных Ту-154 еще не было, но в новосибирском аэропорту Толмачево оказался поврежденный самолет, хвостовая часть которого уцелела. Ее привезли в Москву по железной дороге, в хвосте отсняли эпизоды второй серии. Также Ту-154 можно увидеть в фильмах «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Мимино» (1977) и других.
Все оттенки синего
Почти год назад специально для Ту-154 прямо под открытым небом установили огромный хромакей — самый большой в Европе: его высота составляет 16 метров, длина одного крыла — 100 метров, другого — 60 метров. С помощью хромакея получится гармонично совместить в кадре живую съемку самолета и компьютерную графику. Если подняться по маршевой лестнице, можно попасть на смотровую площадку, откуда открывается невероятный вид на кинопарк. А еще во время съемок есть возможность разместить там дополнительное световое и звуковое оборудование.
Хромакей сделали синим — именно этот цвет лучше всего подходит для съемок на улице. Зеленые хромакеи используют в основном в помещениях. Чтобы обтянуть огромную конструкцию тканью, понадобились примерно 40 человек, которые следили за тем, чтобы она была распределена равномерно. Перед этим ткань пропитали специальным водоотталкивающим и противопожарным составом, а металл обработали силиконом, чтобы не заводились плесень и грибок.
Кстати, у цвета ткани своя история. К работам привлекли несколько компаний-подрядчиков, в каждой сделали собственный синий: где-то он был скорее васильковым, где-то — темно-синим. Это обнаружилось уже при сшивании разрозненных кусков в единое полотно. Сотрудники кинопарка шутят: «Есть фильм “50 оттенков серого”, а у нас — “50 оттенков синего”».
Сейчас на фоне хромакея снимают фантастический фильм «Девятая планета» с Ириной Старшенбаум и Юрием Борисовым в главных ролях, поэтому самолет пришлось временно отогнать на площадку неподалеку. Потом, после съемок, он вернется на свое место.
Из Берлина — в Петербург
В кинопарке, разумеется, есть множество других локаций для съемок. По площади (а это ни много ни мало 180 гектаров, готовых уже сегодня, а планируемая площадь составит более 1100 гектаров) он обогнал Голливуд и продолжает расти. Для сравнения: Голливуд занимает 170 гектаров.
Съемочные площадки и павильоны имитируют знаковые объекты России и других стран. К услугам создателей фильмов — самые разнообразные места, например улица Санкт-Петербурга или немецкий Рейхстаг конца Великой Отечественной войны. Совсем недавно здесь снимали фильм Сарика Андреасяна «Война и музыка», который должен выйти на экраны в 2026 году.
В кинопарке расположились также русская деревня, ковбойский городок, немецкая улица, центр Москвы начала 1940-х, контрольно-пропускной пункт «Чарли», некогда разделявший Западный и Восточный Берлин, железнодорожный вокзал, уездный город, современный московский микрорайон, партизанская деревня и многое другое. Есть даже собственный залив, где будет искусственная волна для бутафорских судов фильма «Арсеньев» с Евгением Мироновым.
Еще одна интересная локация — кладбище Новодевичьего монастыря. Сотрудники шутят: в плохую погоду при сильном ветре сюда лучше не ходить — можно увидеть летающие по воздуху могилы (сделанные, правда, из пенопласта).
Ожидается, что уже через четыре года территория кинопарка увеличится до 1113 гектаров, а количество локаций — до 65.