Настоящие Тимон и Пумба попали на видео

Еще одна известная пара — птичка-ржанка и нильский крокодил. Крохотное пернатое выклевывает остатки пищи между зубов у рептилии, которая благодарность не ест ее и терпит эту стоматологическую процедуру с раскрытым ртом. А вот бородавочники с сурикатами дружат не так уж часто — зато они общаются с мангустами, которые тоже любят вычесывать паразитов из их шерсти.