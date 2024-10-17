Настоящие Тимон и Пумба попали на видео

В сказках и мультиках самые разные животные могут стать закадычными друзьями, но в реальном мире обычно все звери ограничиваются дружбой с представителями собственного вида. Впрочем, иногда случаются исключения: одно из них как раз попало на видео.
Роликом поделился немецкий телеканал BILD. На видео бородавочник по кличке Бетси и сурикат Джерри ведут себя точно так же, как два героя мультфильма «Король лев»: резвятся, валяются в грязи и отлично проводят время.
На самом деле взаимодействие двух разных видов — ситуация, которая время от времени встречается в природе. Например, портал Jenman, посвященный африканскому сафари, рассказывает, что зебры «дружат» с буйволовыми скворцами: те сидят у них на спине и выклевывают паразитов из шерсти там, куда сама зебра достать не может.
Слоны нередко создают союз с бабуинами: гигантские животные легко создают траншеи бивнями в поисках воды, которой могут напиться и приматы, а те в благодарность стерегут слонов и предупреждают их о подкрадывающихся хищниках.
Еще одна известная пара — птичка-ржанка и нильский крокодил. Крохотное пернатое выклевывает остатки пищи между зубов у рептилии, которая благодарность не ест ее и терпит эту стоматологическую процедуру с раскрытым ртом. А вот бородавочники с сурикатами дружат не так уж часто — зато они общаются с мангустами, которые тоже любят вычесывать паразитов из их шерсти.
Ранее рассказывали о том, как ученые изучают морщины на слонах: благодаря этому удалось выяснить, что бывают слоны-левши и правши.