«Настоящие “Секретные материалы”»: на Аляске раскрыли тайну змеиного червя

На Аляске выяснили, что как образуется загадочный «змеиный червь», сообщает Аляскинский университет в Фэрбенксе. Ответ на загадку природы искали, в частности, специалист по насекомым с Аляски Дерек Сайкс и исследователь Таллес Перейра из Бразилии.

В 2007 году Дерек Сайк получил папку, в которой было несколько маленьких полупрозрачных червей и фото необычного явления. Посылку передала Мэгги Биллингтон из Эстера. Она рассказала ученому о «шествии» сотен непонятных личинок.

«Я подумал, что это могут быть личинки мух, но никогда не слышал о таком явлении, как змеиный червь. Я остолбенел. Для меня это настоящие “Секретные материалы”», — прокомментировал Сайкс.

Переданные Мэгги Биллингтон крошечные черви погибли. К тому же для идентификации насекомого Сайкс должен увидеть взрослую особь. Летом того же года у него появился шанс.

«Колонна этих существ прямо сейчас пересекает Pika Road», — позвонила ему Диана Клаассен, агент Службы кооперативного расширения Университета Аляски в Фэрбенксе.

Сайкс проехал несколько миль до места. Колонна личинок все еще продолжала путь. Он сделал фото и отщипнул горсть червячков. Эксперт по насекомым положил их в специальный пластиковый контейнер и добавил в него немного корма для личинок. Через неделю из личинок развились мошки. Они были черными и чуть длиннее плодовых мух. Сайкс обратился к коллегам из Германии и Японии, чтобы уточнить вид мошек. Они предположили, что аляскинские мошки могут относится к одному из видов насекомых, обитающих в Европе. Но ДНК-тест показал значительные расхождения. В 2021 году у мошек с Аляски также выявили отличительные черты при анализе репродуктивной системы. Этого было вполне достаточно, чтобы объявить об обнаружении нового вида. Из-за сходства со змеей его назвали Sciara serpens.

Сайкс предположили, что личинки передвигаются в колонне, напоминающей змею, чтобы отпугнуть хищников или защитить таким образом свои хрупкие тела от повреждений.