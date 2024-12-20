Настольная игра показала, какие врачи самые ловкие

Для оценки ловкости использовали игру Buzz wire, которая на русский переводится как «Не задень провод». Правила такие: нужно провести палочкой с металлическим крючком на одном конце и проводом на другом по длинной изогнутой под разными углами проволоке, не допуская касаний. Ученые отслеживали затраченное время, а если участник задевал проволоку, звучал сигнал, после которого испытуемый должен вернуться на старт.