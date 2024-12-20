Настольная игра показала, какие врачи самые ловкие

Хорошая координация и ловкость рук важна для всех работников больницы — от хирургов, проводящих сложные операции, до административного персонала, который может быстро и без ошибок набрать текст для врачей.
Ученые из Лидского университета (Великобритания) узнали, какие медики самые ловкие. Для эксперимента, опубликованного в журнале BMJ, специалисты привлекли 250 работников сети клиник, включая 60 лечащих врачей, 64 хирурга, 69 медсестер и 61 сотрудника неклинической специализации.
Для оценки ловкости использовали игру Buzz wire, которая на русский переводится как «Не задень провод». Правила такие: нужно провести палочкой с металлическим крючком на одном конце и проводом на другом по длинной изогнутой под разными углами проволоке, не допуская касаний. Ученые отслеживали затраченное время, а если участник задевал проволоку, звучал сигнал, после которого испытуемый должен вернуться на старт.
Во время испытания ученые также записывали слова и звуки участников. Учитывали выражения разочарования, в том числе вздохи, ворчание и бормотание под нос, а также ругательства.
Оказалось, что самые ловкие врачи, как и предполагалось, — хирурги. Удивительным стало затраченное на испытание время: 84% из них справлялись с заданием в течение пяти минут, а вот среди лечащих врачей и медсестер в этот временной промежуток уложились лишь 54% и 51% испытуемых соответственно.
Среднее время прохождения игры у хирургов составило 89 секунд, а у врачей — 120 секунд. У медсестер на это ушло в среднем 135 секунд, а у сотрудников, не связанных с клинической практикой, — 161 секунда.
Ученые отметили, что хотя игра не признана официальным инструментом для оценки ловкости, этим способом можно пользоваться, так как он позволяет выяснить, насколько хорошо развиты мелкая моторика и способность справляться с эмоциями в стрессовой ситуации.
Кстати об эмоциях. Оказалось, что чаще всего использовали бранные слова именно хирурги. Ругательства во время испытания произносили 50% из них. Для сравнения: среди медсестер доля таких людей составила 30%, а среди врачей — только 25%.
В качестве возможного метода борьбы со склонностью хирургов сквернословить исследователи предложили ввести «банку штрафов» за брань.
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