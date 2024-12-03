Настольная игра о ВОВ появится в детских учреждениях к 80-летию Победы

В год 80-летия Великой Победы некоммерческая организация намерена разработать еще несколько версий игры. Так, готовятся отдельные игры о ходе битве за Кавказ, об освобождении Сахалина и о тружениках тыла. Первая, «Час мужества. Вторжение» проводится на игровом поле, представляющем собой карту СССР в границах 1941 г. Войска моделируются фигурками армий, военной техники, применяются карточки событий и полководцев. Участники делятся на две команды (Германии и СССР), цель первой — занять Ленинград, Москву, Севастополь. Задача команды Красной армии — не дать врагу достичь цели и отбросить его к границам.
«Детям мы предлагаем смоделировать историю [Великой Отечественной]. Причем, дети играют как за немцев, так и за Советский Союз. Дети могут вытянуть карточку полководца и сами принимают решения, важно, чтобы они не просто видели повествование, а были вовлечены в процесс. Они начинают понимать, где Брестская крепость, откуда наступали, например. Они изучают и географию, и понимают масштаб происходящего», — пояснила Егорова.
Она добавила, что настольная игра рассчитана на 6 — 30 человек единовременно, длится в среднем 90 минут. Она способна дополнить учебник истории как наглядное пособие, закрепить знания, поддерживая интерес к изучению этого предмета, а также учит командному взаимодействию и помогает понять масштаб подвига советского народа в борьбе с фашизмом.
«Мы хотим впоследствии внедрить эту игру в качестве дидактического материала для учителей уроков истории по всей РФ. Мы предлагаем школам проводить такие мероприятия для детей. У нас есть несколько заявок сейчас, в том числе на Фонд президентских грантов, мы получаем письма от туристических центров, от исторических и военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, музеев. Создаем партнерские отношения, подаем заявку на грант и впоследствии проводим на базе этих учреждений игры для детей. Я думаю, что в течение следующего года мы будем уже готовы предлагать школам как материал. И путем грантов внедрять их в школы РФ», — рассказала руководитель центра «Следующий шаг».
Освобождение Запорожской области
Как заявила ТАСС заместитель директора Туристско-информационного центра Запорожской области Александра Томашевич, в следующем году также планируется совместно с авторами разработать аналогичный проект об освобождении Мелитополя и всего региона. Сейчас Запорожская область — один из пилотных субъектов РФ, где создатели проводят патриотические мероприятия, включающие эту игру.
«Планируется в будущем с этой командой доработать игру в привязке к событиям Великой Отечественной войны, которые происходили именно на территории Запорожской области, где шли масштабные кровопролитные бои. И, соответственно, предложить школам интегрировать эту игру в свои образовательные процессы, в уроки и на уроках эту игру проводить», — сказала Томашевич.
Она добавила, что в следующем году центр намерен заниматься развитием патриотического туризма.