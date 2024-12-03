Настольная игра о ВОВ появится в детских учреждениях к 80-летию Победы

«Мы хотим впоследствии внедрить эту игру в качестве дидактического материала для учителей уроков истории по всей РФ. Мы предлагаем школам проводить такие мероприятия для детей. У нас есть несколько заявок сейчас, в том числе на Фонд президентских грантов, мы получаем письма от туристических центров, от исторических и военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, музеев. Создаем партнерские отношения, подаем заявку на грант и впоследствии проводим на базе этих учреждений игры для детей. Я думаю, что в течение следующего года мы будем уже готовы предлагать школам как материал. И путем грантов внедрять их в школы РФ», — рассказала руководитель центра «Следующий шаг».