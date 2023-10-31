Насморком по слуху. ЛОР рассказал, как правильно сморкаться

ЛОР-органы крайне нежные, чувствительные, и повредить их очень легко. Достаточно хотя бы раз неправильно посморкаться. В этом случае может наступить риск глухоты, говорят врачи. Почему же есть такая опасность и что надо учитывать, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Связь носа и уха прямая и непосредственная. При этом важно знать нюансы анатомического строения органов слуха, чтобы понимать, почему есть риск.

Так, у детей слуховая труба короткая и широкая, находится горизонтально. У взрослых она более узкая и протяженная, располагается под углом. У детей слизи из носа легче попасть в ухо. Но это не значит, что взрослые в безопасности.

При воспалении в носоглотке начинает активно вырабатываться защитная слизь, которую мы обычно и называем соплями. Поначалу она прозрачная, может быть белесоватой, если насморк не лечат, слизь приобретает цветовые оттенки — желтый, зеленый — указывающие на присоединение бактериального компонента.

Почему возникает проблема?

Обычный человек редко задумывается, как правильно сморкаться. Он просто берет и делает. Причем ему нередко кажется, что чем резче отсморкаться, тем лучше — быстрее выйдет. На деле это не так. Резким сморканием он создает избыточное давление, в результате которого слизь летит не только в носовой платок, но еще и в слуховую (евстахиеву) трубу. Получается, что из-за повышенного давления все эти массы буквально загоняются в ухо.

Ребенку сделать это легче, у него вообще слизь может самопроизвольно затекать в область уха, так как дренажная и вентиляционные функции вдобавок к своеобразному анатомическому строению еще несовершенны. Отсюда и повышенный риск развития отитов, то есть воспаления уха.

Когда человек резко сморкнулся, начинается отек слизистой в слуховой трубе, вентиляционная дырочка в ней закрылась. Воспаление начинает нарастать, причем скорости огромные — счет даже не на дни, а на часы.

Сначала отмечается евстахеит, когда воспаляется слуховая труба, затем из нее весь патологический процесс перемещается в среднее ухо — это уже тубоотит, потом отит становится экссудативным, то есть появляется жидкость в ухе. И финальной стадией эта жидкость превращается в гной, тогда ставится диагноз острый средний гнойный отит. На фоне такого воспаления барабаная перепонка буквально разрывается, не трескается даже, а лопается из-за давления. И у человека образуется перфорация барабанной перепонки. После этого его состояние улучшается, так как начинается отток жидкости и давление снижается. Но есть риск того, что перфорация, то есть попросту дырка в перепонке, не заживет и не затянется. А это как раз дает проблемы со слухом, включая чувство оглушенности и снижение возможности слышать нормально.

Развитие такой ситуации возможно, если человек при начале насморка не начинает лечиться, причем правильно, а старается справиться народными методами и активным сморканием.

Тут важно понимать, что воспалительные гнойные массы могут прорваться не только наружу из уха — велик риск прорыва внутрь, когда все хлынет в головной мозг. А это уже — путь к вторичному гнойному менингиту.

Что делать?

Сморкаться резко ни в коем случае и ни в какой ситуации нельзя. Критерием оценки правильности исполнения такой процедуры становятся собственные ощущения.

Если у человека на фоне сморкания слышны внутри головы различные звуки, явно нездоровые, или он слышит бульканье или хлюпанье, а также возникает резко чувство заложенности уха, — это яркий пример того, что все сделано неправильно и растут риски потерять слух.

Первое, что надо сделать в такой ситуации — закапать сосудосуживающие капли в нос. Причем не просто брызнуть, лишь бы было, а следует запрокинуть голову, чтобы раствор попал в носоглотку, где открываются слуховые трубы. Второе — надо в ухо поставить ушные капли — они будут обезболивать. Если человек умеет, то с помощью спринцовки можно сделать пневмомассаж барабанной перепонки.