Наследство экс-губернатора Курской области начали делить

Согласно информации в открытых источниках с 2021 года Роман Старовойт находился в разводе. У него остались две дочери — 15-летняя Анастасия и 18-летняя Ангелина. Перед тем, как экс-министра не стало, он состоял в отношениях с 25-летней Полиной Копыловой. Девушка в 2024 году окончила Курский государственный медицинский университет.