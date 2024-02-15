Наследница миллиардера раздаст 25 млн евро

На прошлой неделе Марлен объявила о создании в Австрии гражданского совета, который получит 25 миллионов евро (2,4 миллиарда рублей) из ее наследства и примет решение о его перераспределении. В нем будет состоять 50 случайных человек. О планах раздать состояние девушка заявляла еще в 2021 году, когда стала соучредителем международной организации «Миллионеры для человечества» (Millionaires for Humanity), которая выступает за введение налога на богатство.