Наследница миллиардера раздаст 25 млн евро

32-летняя Марлен Энгельхорн из Австрии унаследовала несколько десятков миллионов евро и планирует раздать большую часть этих денег, пишет The Washington Post. Девушка — единственная наследница состояния семьи Энгельхорнов — основателей крупнейшего в мире химического концерна BASF, основанного в 1865 г. Общее состояние семьи Forbes оценивает в 4,2 миллиарда долларов (384,9 миллиарда рублей).
Бабушка Марлен — жена правнука основателя предприятия — скончалась в 2022 г. в возрасте 94 лет и оставила внучке миллионы в виде не облагаемого налогом наследства. Наследница — одна из немногих представителей сверхбогатых людей мира, которые выступают за налоговую справедливость, требуя повышения налогов для самых богатых людей. Наследники, подобные ей, говорит Энгельхорн, не платят налогов на наследство и, таким образом, почти ничего не возвращают обществу из своего богатства.
На прошлой неделе Марлен объявила о создании в Австрии гражданского совета, который получит 25 миллионов евро (2,4 миллиарда рублей) из ее наследства и примет решение о его перераспределении. В нем будет состоять 50 случайных человек. О планах раздать состояние девушка заявляла еще в 2021 году, когда стала соучредителем международной организации «Миллионеры для человечества» (Millionaires for Humanity), которая выступает за введение налога на богатство.
Энгельхорн не будет частью совета, который примет решение о судьбе миллионов. Члены группы получат 1317 долларов (более 120 тысяч рублей) в качестве компенсации за шесть выходных, которые они потратят на обсуждение данного вопроса. Встречи пройдут в период с марта по июнь в Зальцбурге.
10 тысяч граждан Австрии старше 16 лет уже получили приглашение принять участие в совете. Все желающие могут откликнуться по телефону или онлайн. К июню 2024 года они должны предложить идею, как потратить 90% наследства. Совет будет иметь полную свободу в принятии решений, сама Энгельхорн не станет вмешиваться в обсуждение.
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Олеся Маевская