Насколько вырастет плата за ЖКУ после июльского повышения тарифов

Уже в августе россияне получат платежки за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные по повышенным тарифом. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова рассказала aif.ru, насколько вырастет сумма в них.
«Распоряжением правительства РФ от 10.11.2023 N 3147-р “Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги…” были утверждены индексы об изменении платы на жилищно-коммунальные услуги, — пояснила эксперт. — Другими словами, данным постановлением были утверждены пределы, выше которых повышение коммунальных тарифов в регионах недопустимо. Одно из таких повышений тарифов прошло 1 июля 2024 года, которое отразиться в платежках собственников жилья в первых числах августа. Индексация тарифов прошла в рамках ежегодной инфляции, при сохранении всех существующих льгот и мер социальной поддержки наших сограждан. Это было первое повышение тарифов по ЖКХ за полтора года. Предыдущее повышение было годом ранее — 1 декабря 2022 года».
По словам эксперта, в зависимости от региона плата за «коммуналку» с 1 июля увеличивается согласно «вилке» от 4 до 15%.
«Средний по стране рост расходов по ЖКХ составит 9,8%, — уточнила Проданова. — Минимальные процент повышения ждет собственников жилья в республике Хакасии. Меньше всего повезет забайкальцам. Суммы в их платежках будут проиндексированы в пределах 15%. В Москве средний индекс составит 11%».