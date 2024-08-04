Насколько вырастет плата за ЖКУ после июльского повышения тарифов

«Распоряжением правительства РФ от 10.11.2023 N 3147-р “Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги…” были утверждены индексы об изменении платы на жилищно-коммунальные услуги, — пояснила эксперт. — Другими словами, данным постановлением были утверждены пределы, выше которых повышение коммунальных тарифов в регионах недопустимо. Одно из таких повышений тарифов прошло 1 июля 2024 года, которое отразиться в платежках собственников жилья в первых числах августа. Индексация тарифов прошла в рамках ежегодной инфляции, при сохранении всех существующих льгот и мер социальной поддержки наших сограждан. Это было первое повышение тарифов по ЖКХ за полтора года. Предыдущее повышение было годом ранее — 1 декабря 2022 года».