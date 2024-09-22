Насколько опасны газовые плиты для человека

Газовая плита до сих пор есть в очень многих домах по всему миру — насколько это безвредный прибор? В Калифорнии хотят обязать всех производителей плит писать предупреждение о том, что при неосторожном обращении с ними плиты могут быть смертельно опасны.
О законопроекте рассказал портал Food&Wine. Сейчас, согласно исследованиям, 76% продавцов сообщает покупателям, что газовая плита совершенно безопасна. Законодатели же предлагают подробно расписывать, что данные приборы выпускают ряд вредных газов и способны усугублять болезни легких, а, чтобы минимизировать риск, необходимо иметь вентиляцию в помещении с плитой и обязательно включать вытяжку.
Сторонники нового правила настаивают, что это поможет снизить риски и минимизировать несчастные случаи, а противники — что это слишком напугает покупателей.
Газовые плиты правда опасны?
В 2022 году ученые из Стэнфорда провели исследование и пришли к выводу, что 100% газовых плит даже в выключенном состоянии выпускают небольшое количество метана. Если верить подсчетам, то влияние всего газа, выпущенного плитами в США, сопоставимо с выхлопами от 500 тысяч автомобилей.
В 2023 году журнал Scientific American тоже изучил этот вопрос. Оказалось, что многие плиты при включении испускают в небольшом количестве оксид азота, который оказывает раздражающее влияние на легкие человека. Регулярное нахождение рядом с включенной газовой плитой увеличивает вероятность респираторных заболеваний на 20%.
Дарби Джек, профессор наук о гигиене окружающей среды в Колумбийском университете провел следующее исследование: в 20 домах газовые плиты заменили на индукционные и сравнили качество воздуха до и после.
Косвенным эффектом от эксперимента была благодарность всех участников, новые плиты понравились им больше (впрочем, возможно, просто потому, что они новые).
Помещение с газовой плитой обязательно должно иметь хорошую вентиляцию, но специалисты объясняют, что это не значит обратного: помещение, где есть любая плита и что-то готовят, всегда должно проветриваться, поскольку газ от плиты — не единственная проблема воздуха на кухне.