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Насколько одиночество увеличивает риск деменции

Хроническое одиночество угрожает когнитивному здоровью. Это выявило новое исследование международной группы ученых.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

Они выяснили, что одиночество негативно сказывается на состоянии мозга пожилых людей, заметно повышая риск развития деменции. Статья опубликована в Nature Mental Health.

Ученые изучили данные более чем 600 000 человек по всему миру. Выяснилось, что одиночество на 31% повышает вероятность развития любой формы деменции и на 15% повышает риск когнитивных нарушений.

По словам одного из авторов исследования, доктора Порайка О’Суиллабхайна из Ирландии, одиночество сильно влияет на когнитивное здоровье, поскольку ведет к развитию деменции, в том числе сосудистой, болезни Альцгеймера. Оно приводит и к другим когнитивным нарушениям.

Руководитель исследования доктор Мартина Лукетти из Медицинского колледжа университета Флориды отметила, что фактор риска в виде одиночества можно изменить. Борьба с ним и чувство сопричастности могут защитить когнитивное здоровье в пожилом возрасте.

Ранее эксперты сообщили, что уровень одиночества и стресса у пожилых может снизить прием витаминных добавок.