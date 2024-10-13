Насколько одиночество увеличивает риск деменции

По словам одного из авторов исследования, доктора Порайка О’Суиллабхайна из Ирландии, одиночество сильно влияет на когнитивное здоровье, поскольку ведет к развитию деменции, в том числе сосудистой, болезни Альцгеймера. Оно приводит и к другим когнитивным нарушениям.