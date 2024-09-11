Насколько эффективны экспресс-тесты на выявление коронавируса

Согласно инструкциям по проведению этих тестов, необходимо проводить последовательное тестирование. Если у вас есть симптомы, следует сдать анализ на ранней стадии. Но если результат отрицательный, вам нужно повторить его, потому что количество вируса в вашем носу может быть еще недостаточно высоким для обнаружения.