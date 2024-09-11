Насколько эффективны экспресс-тесты на выявление коронавируса

Хотя в наши дни многие люди используют экспресс-тесты дома, когда чувствуют себя плохо, домашние «анализы» считаются не такими точными, как ПЦР-тесты, проводимые в лаборатории. Помимо прочего, постоянная мутация вируса вызывает дополнительные опасения по поводу их эффективности «самостоятельных» тестов.
Однако еще в 2022 году, когда весь мир боролся с распространением омикрона, представители национального института здравоохранения США заявили, что подобные тесты отлично справляются со своей задачей. Хотя, как обычно, есть некоторые нюансы.
Во-первых, эффективность таких тестов доказана только в момент появления симптомов. Иными словами, если вы заподозрили наличие вируса, но организм еще не проявил симптоматику, домашний экспресс-тест может выдать отрицательный результат. В таком случае нужно делать повторный тест через несколько дней.
Согласно инструкциям по проведению этих тестов, необходимо проводить последовательное тестирование. Если у вас есть симптомы, следует сдать анализ на ранней стадии. Но если результат отрицательный, вам нужно повторить его, потому что количество вируса в вашем носу может быть еще недостаточно высоким для обнаружения.
Во-вторых, у людей, которые делали вакцинацию или уже переносили какой-либо штамм коронавируса, иммунитет немного по-другому реагирует на наличие вируса. Считается, что организм в таком случае быстрее замечает, что он подвержен влиянию инфекции, поэтому начинает активно с ним бороться. Зачастую в таких случаях обнаружить наличие коронавируса с помощью экспресс-теста можно только на четвертый-пятый день заболевания, когда симптоматика проявится в должной степени.
В подтверждение этого факта приводим данные актуального научного исследования: установлено, что тест на антиген COVID-19 с точностью до 30−60% выявляет инфекцию в первый день появления симптомов, и на 93% — на четвертый день.
Наконец, в-третьих, стоит учитывать, что у экспресс-тестов есть срок годности и условия хранения, при нарушении которых он становится недействительным. Вероятно, многие купили свои тесты еще во время распространения первого штамма, однако в настоящее время они могут быть уже недействительными.
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