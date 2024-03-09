Нашли свое призвание: пять интересных фильмов и сериалов о женщинах-врачах

В 2023 году доктор медицинских наук Решма Джагси из Университета Эмори в Атланте опубликовала результаты своего исследования, в ходе которого она выяснила, что врачи-мужчины в четыре раза чаще появляются в кино, чем женщины. Джагси проанализировала 1226 фильмов, выпущенных с 1990-го по 2020 год, и узнала, что среди 2295 персонажей-врачей, которые появляются в них, 81,4% были мужчинами и 18,6% — женщинами.
Чаще всего такие героини появлялись в фильмах про врачей и медицину, авторами которых были сами женщины. Как, например, в популярном сериале «Анатомия страсти», созданном шоураннером Шондой Раймс.
«Прискорбная недопредставленность женщин наиболее ярко проявляется в фильмах с рейтингом G и PG (без возрастных ограничений и для молодой аудитории), что особенно разочаровывает, поскольку именно такое кино формирует у самых юных зрителей представление о том, кто может стать врачом и каким может быть медик», — комментировала результаты исследования о женщинах-врачах в кино Решма Джагси.
Forbes Woman рассказывает о пяти фильмах и сериалах про врачей и медицину (кроме широко известной «Анатомии страсти»), в которых истории женщин-докторов, доказывающих себе и окружающим свое мастерство, выходят на первый план.
«Неизвестная»
2016 год. Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн. Этот фильм режиссеров Жан-Пьера и Люка Дарденнов рассказывает о молодой, но трудолюбивой и амбициозной женщине-враче Женни Дэвин из Бельгии, которую только недавно приняли на работу в крупную больницу. По сюжету, когда она завершает последнюю смену в небольшой частной практике в Льеже, в дверь клиники звонят. Доктор, которая слишком устала после трудного дня с надоедливым стажером Жюльеном, решает проигнорировать звонок, посчитав, что это наверняка не экстренный случай, и к тому же время приема пациентов давно закончилось.. На следующий день Женни опустошена, узнав, что человеком, который пытался зайти в клинику прошлой ночью, была молодая темнокожая девушка. Утром ее нашли мертвой у реки с проломленным черепом. Чувствуя вину за то, что она не оказала помощь тому, кто в этом нуждался, врач решает выяснить все о неизвестной.. Главную роль в фильме про женщину-врача сыграла Адель Энель, известная по лентам «Дьяволы» и «Портрет девушки в огне». Картина претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2016 году.
«Девушка в белом»
1952 год. Режиссер: Джон Стерджес. Главная героиня этой классической американской драмы Джона Стерджеса с Джун Эллисон — молодая девушка по имени Эмили Даннинг, которая только переехала в новый район в Нью-Йорке с семьей. По сюжету, когда ее беременная мать рожает, она просит помощи у соседей. Они рассказывают ей, что в окрестностях живет некий доктор Йоманс. Направляясь к врачу, Эмили узнает, что доктор — женщина по имени Мари Йоманс, которая продолжает заниматься своим делом и доказывать преданность профессии даже несмотря на сексистские усмешки коллег-мужчин. Под впечатлением от мастерства Йоманс юная девушка решает поступить в медицинскую школу в Корнеллском университете. Во время и после учебы Эмили приходится не раз столкнуться с предрассудками о женщинах в медицине и отказами в стажировке или работе, однако она продолжает учиться и помогать тем, кто в этом нуждается. Фильм основан на реальной истории жизни врача Эмили Даннинг Баррингер, которая была первой в мире женщиной — врачом экстренной хирургии и первой женщиной, которая окончила ординатуру по хирургии.
«Разбивающая сердца»
2016 год. Режиссеры: Эллисон Лидди, Сара Пиа Андерсон и другие. В центре сюжета этого сериала история доктора Алекс Панттьер — всемирно известного кардиоторакального хирурга, специализирующейся на сложнейших операциях по пересадке сердца. По сюжету, женщину недавно назначили на должность руководителя кардиологического отделения одной из крупнейших больниц в США. Теперь бунтарке, которая привыкла использовать в своей работе нетрадиционные методы и отклонятся от жестких медицинских протоколов, придется взять на себя ответственность за целую команду профессионалов.. Сериал основан на истории жизни реального доктора Кэти Маглиато, которая написала автобиографическую книгу «Дела сердечные». Над проектом работала команда режиссеров, сценаристов и продюсеров, за плечами которых — самые известные на телевидении шоу, посвященные медицине и врачам, в том числе «Анатомия страсти», «Хороший доктор» и «Частная практика». Главную роль исполнила актриса Мелисса Джордж, известная по мини-сериалу «Пощечина».
«Доверься мне»
2017−2019 годы. Режиссеры: Джон Александр и Эми Нил. Этот сериал-триллер с Джоди Уиттакер в главной роли рассказывает о квалифицированной медсестре по имени Кэт, которая в одиночку растит маленькую дочь. Однажды она узнает о нескольких случаях жестокого обращения с пациентами в больнице, в которой работает, и решает обратиться с жалобой на коллег в дисциплинарную комиссию. Однако вместо проверки медперсонала и врачей администрация клиники решает уволить Кэт и замять дело. Отчаявшись найти новую работу после скандального ухода, женщина крадет удостоверение врача своей подруги, переезжает в другой город и начинает новую жизнь в качестве доктора под чужим именем. В новой клинике отличная медсестра становится уже первоклассным врачом и вынуждена скрывать обман, чтобы обеспечить себя и дочь.
«Вызовите акушерку»
С 2012 года. Режиссеры: Сидни Макартни, Дэвид О’Нилл и другие. Этот британский сериал основан на одноименных мемуарах медсестры Дженнифер Уорт и исторических материалах. Действие разворачивается в 1950—1960-х годах в одном из беднейших районов Лондона. Однажды в монастырь Ноннатус в Ист-Энде, где монахини с медицинскими навыками помогают нуждающимся, приезжает акушерка по имени Дженнифер Ли. Вместе с монахинями и медсестрами она берется решать медицинские проблемы жителей целого района, где каждый месяц на свет появляется около сотни детей. Они помогают местным женщинам рожать в безопасных условиях и ухаживают за бесчисленным количеством новорожденных. В сериале также поднимаются темы прав людей с инвалидностью на качественную медпомощь, нежелательной беременности и абортов, которые не были легализованы в Великобритании до 1967 года, и развития контрацепции. При разработке сценария создателей сериала консультировала сама Дженнифер Уорд, однако за два месяца до начала съемок ей диагностировали рак пищевода, который быстро распространился на кости и стал причиной ее смерти в 2011 году.