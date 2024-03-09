Нашли свое призвание: пять интересных фильмов и сериалов о женщинах-врачах

2016 год. Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн. Этот фильм режиссеров Жан-Пьера и Люка Дарденнов рассказывает о молодой, но трудолюбивой и амбициозной женщине-враче Женни Дэвин из Бельгии, которую только недавно приняли на работу в крупную больницу. По сюжету, когда она завершает последнюю смену в небольшой частной практике в Льеже, в дверь клиники звонят. Доктор, которая слишком устала после трудного дня с надоедливым стажером Жюльеном, решает проигнорировать звонок, посчитав, что это наверняка не экстренный случай, и к тому же время приема пациентов давно закончилось.. На следующий день Женни опустошена, узнав, что человеком, который пытался зайти в клинику прошлой ночью, была молодая темнокожая девушка. Утром ее нашли мертвой у реки с проломленным черепом. Чувствуя вину за то, что она не оказала помощь тому, кто в этом нуждался, врач решает выяснить все о неизвестной.. Главную роль в фильме про женщину-врача сыграла Адель Энель, известная по лентам «Дьяволы» и «Портрет девушки в огне». Картина претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2016 году.