«Наши девочки»: игры панд Катюши и Диндин в снегу показали в Московском зоопарке

Акулова поделилась, что панда Катюша из Московского зоопарка восторженно отреагировала на обильный снег. От радости она начала ломать снеговика, который находился рядом. Онавыложила еще одно видео с подросшей Катюшей, которая играет на улице. Она отметила, что панды Диндин и Катюша — «обе хулиганистые девчонки».