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«Наши девочки»: игры панд Катюши и Диндин в снегу показали в Московском зоопарке

Панда Катюша и ее мама Диндин продолжают бегать и играть в своем вольере в Московском зоопарке даже во время снегопада. Соответствующими кадрами в воскресенье, 22 декабря, поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Панда Катюша и ее мама Диндин продолжают бегать и играть в своем вольере в Московском зоопарке даже во время снегопада. Соответствующими кадрами в воскресенье, 22 декабря, поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованном видео медведи идут за другом по снежному покрову, после чего начинают резвиться и прыгать, наслаждаясь погодой.

— Самое любимое занятие наших девочек, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Акулова поделилась, что панда Катюша из Московского зоопарка восторженно отреагировала на обильный снег. От радости она начала ломать снеговика, который находился рядом. Онавыложила еще одно видео с подросшей Катюшей, которая играет на улице. Она отметила, что панды Диндин и Катюша — «обе хулиганистые девчонки».

Гендиректор зоосада также поделилась видеороликом, на котором недавно родившийся бобренок Устюжок ест дыню. На кадрах малыш с удовольствием ест сладкий спелый фрукт.

Вместе с этим были опубликованы кадры с кормлением кустарниковых собак. На видео стая животных в вольере набрасывается на подвешенное для них на стальном тросе мясо. При этом трос провисает от рывков, как веревка.