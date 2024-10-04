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Нашествие попугаев в аргентинском городе Иларио Аскасуби. Видео

Из-за масштабной вырубки лесов попугаи заполонили аргентинский город, вызвав серьезные перебои в работе электростанций. Известно, что на данный момент количество птиц значительно превышает число жителей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Жителям города Иларио Аскасуби (Аргентина) пришлось столкнуться с необычной проблемой — нашествием попугаев. Из-за масштабной вырубки лесов на окрестных холмах тысячи птиц заполонили город. Они перегрызают электрические кабели, вызывая перебои в электроснабжении, а также сводят жителей города с ума «непрекращающимся визгом».

По словам биолога Дайаны Лера, именно вырубка лесов поспособствовала тому, что птицы переселились в города в поисках пищи, крова и воды. В настоящее время предполагается, что на каждого из 5000 жителей города приходится до 10 попугаев.

Они кусают и повреждают кабели. Во время дождя вода может попасть в провода и прервать передачу. Эти попугаи создают для нас ежедневные проблемы и увеличивают расходы.

Рамон Альварес
местный журналист

Сообщается, что жители испробовали различные методы, чтобы отпугнуть птиц. Они применяли безопасные лазерные лучи и сильно шумели, однако никакой из способов не принес значительных результатов.

Нам нужно начать восстанавливать естественную среду обитания [попугаев]. Но пока этого не произошло, мы должны подумать о стратегиях, которые позволят нам гармонично жить вместе.

Дайана Лера
биолог

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