Нашествие попугаев в аргентинском городе Иларио Аскасуби. Видео

Жителям города Иларио Аскасуби (Аргентина) пришлось столкнуться с необычной проблемой — нашествием попугаев. Из-за масштабной вырубки лесов на окрестных холмах тысячи птиц заполонили город. Они перегрызают электрические кабели, вызывая перебои в электроснабжении, а также сводят жителей города с ума «непрекращающимся визгом».
По словам биолога Дайаны Лера, именно вырубка лесов поспособствовала тому, что птицы переселились в города в поисках пищи, крова и воды. В настоящее время предполагается, что на каждого из 5000 жителей города приходится до 10 попугаев.
Они кусают и повреждают кабели. Во время дождя вода может попасть в провода и прервать передачу. Эти попугаи создают для нас ежедневные проблемы и увеличивают расходы.
Сообщается, что жители испробовали различные методы, чтобы отпугнуть птиц. Они применяли безопасные лазерные лучи и сильно шумели, однако никакой из способов не принес значительных результатов.
Нам нужно начать восстанавливать естественную среду обитания [попугаев]. Но пока этого не произошло, мы должны подумать о стратегиях, которые позволят нам гармонично жить вместе.
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