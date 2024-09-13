Наше — все. Эксперт назвал отличия «советской» колбасы от нынешней

С одной стороны, по его словам, в СССР действовали довольно жесткие государственные стандарты — ГОСТы. С другой — многие помнят о том, что соблюдались они далеко не всегда и не везде. К тому же ГОСТ — далеко не гарантия качества, а всего лишь стандарт производства и используемого сырья.