Наше — все. Эксперт назвал отличия «советской» колбасы от нынешней

Россияне сегодня потребляют мясопродуктов на уровне богатых стран — 83 килограмма на душу в год — причем значительная часть обеспечивается колбасой. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал aif.ru, действительно ли «советская» колбаса была лучше и качественнее нынешней.
«Качество — довольно субъективный критерий оценки, — отмечает эксперт. — В случае с производством колбас стоит, наверное, говорить о безопасности продукции».
С одной стороны, по его словам, в СССР действовали довольно жесткие государственные стандарты — ГОСТы. С другой — многие помнят о том, что соблюдались они далеко не всегда и не везде. К тому же ГОСТ — далеко не гарантия качества, а всего лишь стандарт производства и используемого сырья.
«Так вот, безопасность продуктов у нас сегодня находится на высоком уровне благодаря хорошему технологическому состоянию предприятий, — отмечает Юшин. — Если вспомнить, как выглядели советские мясоперерабатывающие предприятия и колбасные мясные заводы, то это и грязь, и антисанитария, и крысы».
Нынешнее качество колбасы, по его словам, безусловно, выше просто потому, что сейчас у производителей есть доступ к качественному и безопасному сырью. К тому же стоит отметить и пристальное внимание к производству со стороны надзорных органов — Россельхознадзора и его лабораторий.
Сегодня Россия ежегодно вывозит в среднем порядка 70 тыс. тонн этой продукции практически во все страны бывшего Советского Союза, и о каких-либо нареканиях на качество со стороны покупателей пока слышно не было.
При этом уровень потребления колбасы в России, судя по всему, достиг пика и на протяжении последних лет колеблется возле отметки в 670 тыс. тонн по копченым и 1650 тыс. тонн по вареным колбасам.