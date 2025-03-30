7 великих советских истернов, по которым сходили с ума наши родители

Зато в последние десятилетия такие фильмы стали часто попадаться в азиатском кинематографе: китайский фильм «Пусть летят пули» комедийно обыгрывает борьбу бандитских кланов за городок во время распада империи, «Ничья земля» рассказывает современную историю юриста, который приезжает в пустыню Такла-Макан и попадает в вестерн XXI века, а южнокорейский «Хороший, плохой, долбанутый» не только адаптирует знаменитый вестерн Серджио Леоне под реалии Маньчжурии 1920-х, но и, судя по всему, вдохновляется знаменитой сценой ограбления поезда из «Своего среди чужих, чужого среди своих».