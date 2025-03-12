Наш мозг очень ленив: Психолог рассказала, как мошенники взламывают логику жертв

«Это называется создание психологического раппорта, то есть доверия в первичной коммуникации. Метод применяется, кстати, и в обычной продаже продуктов, в рекламе. Звонящий создает ложное представление о себе как об авторитете. Говорит определенным тембром, голосом более жестким, чем в обычной жизни, — перечислила психолог. — Наш мозг на самом деле очень ленив, мы не хотим лишний раз в чем-то разбираться, удостоверяться, анализировать, легче согласиться с тем, что человек из банка или какой-то другой компетентной организации, и нам, вроде бы, полегче. Физиологический аспект: когда идет ссылка на авторитет, снижается уровень кортизола, то есть это помогает успокоиться и продолжить разговор».