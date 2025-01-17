Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек

Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок», в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. В 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков — около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.