Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года», — говорится в опубликованном в пятницу докладе ведомства.
Отмечается, что в минувшем году родились 9,54 миллиона человек, коэффициент рождаемости составил 6,77%, умерли 10,93 миллиона человек, коэффициент смертности составил 7,76%.
В докладе сообщается, что в Китае по итогам 2024 года коэффициент соотношения полов составлял 104,49, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 719,09 миллиона человек, женское население — 689,19 миллиона.
Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2024 года составила 857,98 миллиона человек, то есть 60,9% от общей, численность людей в возрасте 60 лет и старше — 310,31 миллиона человек, то есть 22% от всего населения, среди них людей старше 65 лет — 220,23 миллиона.
В городах в конце 2024 года проживали 943,50 миллиона человек, что на 10,83 миллиона больше, чем в конце 2023 года. В сельской местности проживали 464,78 миллиона человек, что на 12,22 миллиона меньше, чем в 2023 году.
В ноябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости построения здоровой системы политических мер поддержки рождаемости в Китае, который в настоящее время сталкивается с серьезными демографическими проблемами. Глава КНР в своей статье, опубликованной в журнале «Цюши», отмечал, что демографическое развитие в стране демонстрирует, что рождаемость находится ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, а само население страны стареет.
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок», в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. В 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков — около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.
В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничений по количеству разрешенных детей, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году — всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Так, в 2016 году родились 17,76 миллиона человек, в 2017 — 17,23 миллиона, в 2018 — 15,23 миллиона, в 2019 — 14,65 миллиона, в 2020 — 12 миллионов, в 2021 — 10,62 миллиона человек, а в 2022 — 9,56 миллиона.
Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.
Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.