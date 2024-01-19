Население Китая сокращается. Почему в стране больше не хотят рожать детей

Китай столкнулся с резким падением рождаемости и быстрым старением населения. Пекин призывает женщин рожать детей, предлагая им бюджетное жилье и налоговые льготы. Партия во главе с Си Цзиньпином убеждают женщин быть патриотичными и взять на себя роль «хороших жен и матерей», а также «омолодить нацию», пишет New York Times.

РБК Life разобрался, как Китай оказался в такой ситуации, каким образом борется с демографическим кризисом, и почему даже отказ от политики «одна семья — один ребенок» — не помогает.

Население стареет и убывает

В январе прошлого года Индия обогнала Китай по численности населения. По оценке организации World Population Review (WPR), ее население составило 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае. В последней показатель — 1,412 млрд. В ближайшие годы отрыв Индии от Китая будет только увеличиваться, прогнозируют в ООН.

В Китае было самое большое население в мире, по крайней мере, с 1950 года, когда ООН только начала вести учет, отмечает исследовательская организация Pew Research Center. Однако теперь очевидна тенденция на убыль.

За последние пять лет рождаемость в Китае быстро снижалась: с 18,83 млн в 2016 году до 17,65 млн в 2017 году, 15,23 млн в 2018 году, 14,65 млн в 2019 году, 12 млн в 2020 году и 10,62 млн в 2021 году, со среднегодовым сокращением в среднем на 1,64 млн человек. Общий коэффициент рождаемости в Китае в 2022 году оценивался в 1,15 ребенка на женщину — существенно ниже, чем в предыдущие десятилетия.

В то время, как число женщин репродуктивного возраста постоянно снижается, старение населения набирает темпы. В 2021 году в Китае проживало 14,2% населения старше 60 лет по сравнению с 13,5% в 2020 году. Старение населения приводит к увеличению показателей смертности, что еще больше замедляет рост населения. По прогнозу ООН, к 2040 году численность людей старше 60 лет в КНР достигнет 28% из-за увеличения продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости.

Причины

В прошлом столетии Китай наоборот боролся с высокой рождаемостью. Для решения проблемы перенаселения в 1979 году в стране даже начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. Для пар, у которых было двое и больше детей̆, выписывались штрафы. Демографический эксперимент дал свои результаты. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта мера предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

После успеха проводимой политики меры смягчили. В 2015 году китайцам разрешили иметь двух детей̆, а в 2021-м — трех. Однако теперь уже находящиеся в репродуктивном возрасте женщины не хотят рожать.

Последствия ограничений

Общее число репродуктивных женщин сократилось за время действия меры. То есть, в Китае стали меньше рожать, в том числе, по причине того, что в стране стало меньше женщин фертильного возраста. Численность репродуктивных женщин в возрасте от 15 до 49 лет сокращалась на 8 млн в год в течение 2016−2021 годов.

Еще одна из причин замедления темпов роста населения в Китае — социальные причины. Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем, отмечало агентство Reuters еще в 2019 году.

Кроме того, в стране в последние годы фиксируется высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод — 3,1 млн. С тех пор ситуация мало изменилась.

В 2023 году в Китае еще больше упало желание среди молодого населения страны заводить детей: безработица среди молодежи достигла высокого уровня, заработная плата во многих сферах упала, а в секторе недвижимости разразился кризис.

На фоне демографической проблемы в стране замедляется экономический рост. Национальное бюро статистики КНР подтвердило, что в прошлом году экономика Китая выросла на 5,2% по сравнению с целевым показателем правительства на уровне около 5%. И хотя это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда экономика страны выросла всего на 3%, это по-прежнему один из худших экономических показателей Китая за более чем три десятилетия.

Что делают власти Китая

После отказа от политики «одна семья — один ребенок» председатель КНР Си Цзиньпин заговорил о возвращении женщин к более «традиционным функциям», отмечает New York Times. На 13-м Национальном женском конгрессе в Пекине он прочитал лекцию женщинам-делегатам.

«Мы должны активно способствовать возрождению культуры брака и деторождения», — сказал Цзиньпин в своей речи, добавив, что роль партийных чиновников заключается в том, чтобы влиять на взгляды молодых людей, направляя их в русло «любви и брака, рождаемости и семьи».

По словам Си Цзиньпина, эта повестка важна для «пути Китая к модернизации». Этот «новый» посыл резко контрастирует с тем, что было десять лет назад, когда высшие должностные лица подчеркивали важность равенства и самореализации женщин, напоминает профессор политических исследований в Колледже Питцера (Pitzer College) Ханьчжан Лю (Hanzhang Liu), которая изучала выступления высокопоставленных чиновников на нескольких конгрессах за последние годы.

«Когда-то “женская работа” была работой для себя, с женщинами ради женщин. Теперь они говорят, что законное место женщины, там, где она может выполнять наиболее, по их мнению, значимую работу, — это дом и семья», — сказала профессор.

Местные органы власти объявили о различных мерах по поощрению рождаемости: налоговые льготы, продление отпуска по беременности и родам и жилищные субсидии. Однако многие из этих мер не были реализованы из-за недостаточного финансирования, сообщили в Пекинском политическом институте.

Поддерживаемая правительством Ассоциация планирования семьи, которая изначально была создана в 1980 году как сеть, обеспечивающая соблюдение политики одного ребенка, с тех пор была перепрофилирована на то, чтобы сосредоточиться на повышении рождаемости. Представитель ассоциации Ван Пэйань, который возглавляет кампанию за увеличение числа детей, объясняет низкую рождаемость в Китае изменением семейных ценностей.

«Без воспитания идей брака и деторождения будет крайне сложно повысить уровень рождаемости», — считает Ван.

«Воспитывают» жителей Китая по-разному. В районе Миюнь, на окраине Пекина, местные власти установили скульптуры двух родителей, играющих с тремя детьми. Филиал Ассоциации планирования семьи в Миюне сформировал команду из 500 человек, чтобы «продвигать новую культуру брака и рождения». На городском празднике чиновники раздавали женщинам подарки, такие как электрокастрюли и бутылки с водой.

Помимо таких мероприятий, продвигающих семейные ценности, в стране ужесточили правила для клиник, предлагающих медицинские процедуры по прерыванию беременности, отмечает Washington Post. В 1991 году, в разгар политики одного ребенка, в Китае было выполнено 6 млн перевязок маточных труб и 2 млн вазэктомий. В 2020 году этот показатель сократился до 190 тыс. и 2600 случаев, соответственно. В социальных сетях люди жалуются, что попасть на прием по вазэктомии так же сложно, как выиграть в лотерею.

Чиновники также пытались сократить количество абортов, которые были ключевым инструментом для чиновников во время политики одного ребенка.

Их число сократилось более чем на треть — с более чем 14 млн в 1991 году до чуть менее 9 млн в 2020 году. Последние три года Китай не публиковал данные о вазэктомиях, перевязках маточных труб и абортах, сообщило издание.

Что говорят жительницы Китая

Еще в 2021 году, когда в КНР разрешили иметь трех детей, решение властей было воспринято в обществе со скептицизмом, утверждает CNN. Многие женщины в социальных сетях выражали беспокойство по поводу роста стоимости жизни и укоренившегося гендерного неравенства на рабочем месте. Поскольку в Китае нет национального закона, предоставляющего отпуск по уходу за ребенком, это означает, что женщинам трудно совмещать работу с материнством.

«Тогда появится ли у мужчин отпуск по уходу за тремя детьми?», — процитировал телеканал пользователя китайской соцсети Weibo, которая подвергается властями жесткой цензуре.

В последние годы многие китайские женщины сообщают о дискриминации при приеме на работу из-за их семейного положения и наличия детей — работодатели зачастую не хотят платить отпуск по беременности и родам. Например, неправительственная организация Human Rights Watch, которая изучила обращения жительниц Китая, судебные документы и интервью, обнаружила, что женщины в некоторых компаниях страны обязаны ждать своей очереди, чтобы взять отпуск по беременности и родам. Если они забеременеют раньше «плана», их могут уволить или наказать, говорится (ссылка доступна при использовании VPN) в докладе организации.

Вероятно, поэтому мероприятия и лекции не имеют большого эффекта даже в сельских районах Китая. Возле торгового центра в Цюаньцзяо, уезде провинции Аньхой, мать двоих детей Хэ Яньцзин рассказала, что ей несколько раз звонили местные чиновники и призывали ее завести третьего ребенка. Ее подруга Фэн Чэньчэнь, мать трехлетней девочки, сообщили о давлении родственников. Те хотят, чтобы она родила еще детей, надеясь, что появится мальчик.

«Поскольку у меня родился один ребенок, я думаю, что выполнила свой долг. Второй ребенок обойдется слишком дорого. Я сказала родственникам: “Я могу родить еще одного ребенка, если вы дадите мне 300 тыс. юаней (3,7 млн руб.)”, — рассказала Чэньчэнь.

Жительница Китая и мать двоих детей по имени Чжэн рассказала The Washington Post, что десять лет назад, когда политика «одна семья — один ребенок» еще действовала, она решила завести второго ребенка. На время беременности она ушла с работы, опасаясь, что ее заставят сделать аборт, а после родов год скрывалась у родственников. Вернувшись, она получила штраф в размере около $10 тыс. Власти заставили женщину установить внутриматочную спираль, чтобы предотвратить возможную новую беременность. Теперь Чжэн получает сообщения от правительства с призывом заводить больше детей̆.

«Я бы хотела, чтобы они перестали с нами так обращаться, и оставили нас, простых людей, в покое», — заявила китаянка.