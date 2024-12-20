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«Насчет» или «на счет»: как правильно пишется

Слитное и раздельное написание предлогов в русском языке часто вызывает путаницу и влияет на понимание частей речи. Например, «насчет» — это предлог, а «на счет» — предлог и существительное.

Девушка сомневается, как писать правильно: «насчет» или «на счет»
Источник: Freepik

Из статьи узнаете, в чем разница между этими словами, в каких случаях они пишутся слитно, а в каких — раздельно. Вместе с филологом разберем несколько лайфхаков, которые помогут выбрать правильное написание «насчет» или «на счет». Также посмотрим на другие примеры этого правила.

Как писать по правилам русского языка: «насчет» или «на счет»

Слитное написание «насчет» или раздельное «на счет» зависит от того, какой частью речи является слово в употребляемом предложении. Рассмотрим правило в таблице:

Пишем слитно
Пишем раздельно
Производный предлог «насчет»
Непроизводный предлог «на»
Договориться насчет правок
Смотреть на счет команды

Примеры правильного написания слов «насчет» и «на счет»

Чтобы понять логику написания, нужно не только знать и уметь применить правило, но и рассмотреть как можно больше примеров с этими словами, запомнить устойчивые выражения и конструкции.

Девочка запоминает, как писать правильно: «насчет» или «на счет»
Источник: Freepik

Лайфхак 1: «насчет» пишется слитно, если вместо него можно поставить «по поводу». Например, «Учитель позвонил маме насчет моих прогулов» — «Учитель позвонил маме по поводу моих прогулов».

Лайфхак 2: «на счет» пишется раздельно, когда между ними можно поставить дополнительное слово. Например, «Он перекинул деньги на счет компании» — «Он перекинул деньги на корреспондентский счет компании».

Давайте рассмотрим еще несколько примеров.

Пишем слитно:

  • Директор должен позвонить насчет работы (можно заменить конструкцией «по поводу»).

  • Учитель может написать в чат насчет урока (можно заменить конструкцией «по поводу».

  • По этому номеру можно уточнить насчет встречи (можно заменить конструкцией «по поводу».

Пишем раздельно:

  • Директор перечислит деньги на счет работника (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).

  • На олимпиаде любое задание влияет на счет команды (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).

  • На счет уже пришли деньги для организации встречи (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

Эти слова путают потому, что они часто используются в ситуациях, схожих по употребляемым словам, но совершенно различных по смыслу. Это различие и влияет на слитное и раздельное написание.

Сравните:

Директор позвонил насчет работы.
Здесь директор хочет узнать или рассказать какую-то информацию. Можно заменить как «позвонил по поводу работы».
насчет = по поводу
Директор перевел деньги на счет работника.
Здесь этот же директор производит действие, только «счет» — самостоятельное существительное, которое означает банковские реквизиты работника. 
«на счет» ничем заменить нельзя

Советы эксперта

Старший филолог домашней школы «ИнтернетУрок» Анастасия Крайникова поделилась своими лайфхаками, с помощью которых можно легко определить слитное или раздельное написание «насчет» и «на счет»:

Учебники, где разъясняется, как писать правильно: «насчет» или «на счет»
Источник: Freepik

1. Производный предлог входит в вопрос, который мы задаем к слову:

Договориться насчет чего? Насчет правок.

2. Производный предлог можно заменить подходящим по смыслу непроизводным предлогом: договориться насчет правок — договориться о правках.

3. Между непроизводным предлогом и существительным можно вставить слово: смотреть на счет команды — смотреть на финальный счет команды.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Рассмотрим еще несколько примеров аналогичных пар производных и непроизводных предлогов. Разберемся, когда эти предлоги пишутся слитно, а когда раздельно.

  • Вместо и в место.

Пример: Вместо меня на олимпиаду поехала одноклассница.

Пишем слитно, потому что предлог входит в вопрос «вместо кого?» — вместо меня.

Пример: В место проведения олимпиады прибыли школьники со всего города.

Здесь нужно писать раздельно, потому что вопрос задается как «куда?», а между предлогом и существительным легко вставить слово: «в центральное место проведения».

  • Вслед и в след.

Пример: Щенок громко лаял вслед велосипеду.

Пишем слитно, потому что предлог входит в вопрос «вслед чему?» — вслед велосипеду.

Пример: Щенок провалился в след от велосипеда.

А здесь правильно писать раздельно, потому что между предлогом и существительным легко вставить слово: «в глубокий след от велосипеда».

  • Наподобие и на подобие.

Пример: Картина была наподобие натюрморта.

Написание слитное, потому что «наподобие» может заменить «как». Картина была как натюрморт.

Пример: Картина похожа на подобие натюрморта.

Раздельное написание, потому что можно задать вопрос «похожа на что?» — на подобие натюрморта. Также легко вставить прилагательное: похожа на жалкое подобие натюрморта.

Автор: Антонина Черенова

Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор домашней школы «ИнтернетУрок»