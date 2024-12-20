«Насчет» или «на счет»: как правильно пишется

Из статьи узнаете, в чем разница между этими словами, в каких случаях они пишутся слитно, а в каких — раздельно. Вместе с филологом разберем несколько лайфхаков, которые помогут выбрать правильное написание «насчет» или «на счет». Также посмотрим на другие примеры этого правила.