«Насчет» или «на счет»: как правильно пишется

Из статьи узнаете, в чем разница между этими словами, в каких случаях они пишутся слитно, а в каких — раздельно. Вместе с филологом разберем несколько лайфхаков, которые помогут выбрать правильное написание «насчет» или «на счет». Также посмотрим на другие примеры этого правила.
Как писать по правилам русского языка: «насчет» или «на счет»
Слитное написание «насчет» или раздельное «на счет» зависит от того, какой частью речи является слово в употребляемом предложении. Рассмотрим правило в таблице:
|Пишем слитно
|Пишем раздельно
|Производный предлог «насчет»
|Непроизводный предлог «на»
|Договориться насчет правок
|Смотреть на счет команды
Примеры правильного написания слов «насчет» и «на счет»
Чтобы понять логику написания, нужно не только знать и уметь применить правило, но и рассмотреть как можно больше примеров с этими словами, запомнить устойчивые выражения и конструкции.
Лайфхак 1: «насчет» пишется слитно, если вместо него можно поставить «по поводу». Например, «Учитель позвонил маме насчет моих прогулов» — «Учитель позвонил маме по поводу моих прогулов».
Лайфхак 2: «на счет» пишется раздельно, когда между ними можно поставить дополнительное слово. Например, «Он перекинул деньги на счет компании» — «Он перекинул деньги на корреспондентский счет компании».
Давайте рассмотрим еще несколько примеров.
Пишем слитно:
Директор должен позвонить насчет работы (можно заменить конструкцией «по поводу»).
Учитель может написать в чат насчет урока (можно заменить конструкцией «по поводу».
По этому номеру можно уточнить насчет встречи (можно заменить конструкцией «по поводу».
Пишем раздельно:
Директор перечислит деньги на счет работника (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).
На олимпиаде любое задание влияет на счет команды (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).
На счет уже пришли деньги для организации встречи (между «на» и «счет» можно добавить дополнительное слово).
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Эти слова путают потому, что они часто используются в ситуациях, схожих по употребляемым словам, но совершенно различных по смыслу. Это различие и влияет на слитное и раздельное написание.
Сравните:
|Директор позвонил насчет работы.
|Здесь директор хочет узнать или рассказать какую-то информацию. Можно заменить как «позвонил по поводу работы».
насчет = по поводу
|Директор перевел деньги на счет работника.
|Здесь этот же директор производит действие, только «счет» — самостоятельное существительное, которое означает банковские реквизиты работника.
«на счет» ничем заменить нельзя
Советы эксперта
Старший филолог домашней школы «ИнтернетУрок» Анастасия Крайникова поделилась своими лайфхаками, с помощью которых можно легко определить слитное или раздельное написание «насчет» и «на счет»:
1. Производный предлог входит в вопрос, который мы задаем к слову:
Договориться насчет чего? Насчет правок.
2. Производный предлог можно заменить подходящим по смыслу непроизводным предлогом: договориться насчет правок — договориться о правках.
3. Между непроизводным предлогом и существительным можно вставить слово: смотреть на счет команды — смотреть на финальный счет команды.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Рассмотрим еще несколько примеров аналогичных пар производных и непроизводных предлогов. Разберемся, когда эти предлоги пишутся слитно, а когда раздельно.
Вместо и в место.
Пример: Вместо меня на олимпиаду поехала одноклассница.
Пишем слитно, потому что предлог входит в вопрос «вместо кого?» — вместо меня.
Пример: В место проведения олимпиады прибыли школьники со всего города.
Здесь нужно писать раздельно, потому что вопрос задается как «куда?», а между предлогом и существительным легко вставить слово: «в центральное место проведения».
Вслед и в след.
Пример: Щенок громко лаял вслед велосипеду.
Пишем слитно, потому что предлог входит в вопрос «вслед чему?» — вслед велосипеду.
Пример: Щенок провалился в след от велосипеда.
А здесь правильно писать раздельно, потому что между предлогом и существительным легко вставить слово: «в глубокий след от велосипеда».
Наподобие и на подобие.
Пример: Картина была наподобие натюрморта.
Написание слитное, потому что «наподобие» может заменить «как». Картина была как натюрморт.
Пример: Картина похожа на подобие натюрморта.
Раздельное написание, потому что можно задать вопрос «похожа на что?» — на подобие натюрморта. Также легко вставить прилагательное: похожа на жалкое подобие натюрморта.
Автор: Антонина Черенова
Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор домашней школы «ИнтернетУрок»