НАСА запустит аппарат для поиска льда на Луне

В настоящее время проводятся финальные испытания программного обеспечения и эксплуатационной готовности Lunar Trailblazer. После завершения соответствующих работ аппарат будет отправлен на космодром во Флориду для дальнейших предпусковых работ. Одна из задач орбитального аппарата — изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.