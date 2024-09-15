НАСА запустит аппарат для поиска льда на Луне

Орбитальный аппарат Lunar Trailblazer станет попутной нагрузкой миссии IM-2, включающей посадочный модуль Nova-C разработки компании Intuitive Machines.
В настоящее время проводятся финальные испытания программного обеспечения и эксплуатационной готовности Lunar Trailblazer. После завершения соответствующих работ аппарат будет отправлен на космодром во Флориду для дальнейших предпусковых работ. Одна из задач орбитального аппарата — изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.
23 февраля модуль Nova-C миссии IM-1 совершил мягкую посадку на поверхность Луны. За два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии. Посадочный аппарат прекратил свою работу 1 марта.