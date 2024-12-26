NASA запечатлело новогоднюю ель в космосе. Фото

NASA поделилось необычной фотографией: в галактике Млечный путь удалось запечатлеть звездное скопление NGC 2264, напоминающее праздничное дерево. Известно, что оно находится на расстоянии 2500 световых лет от Земли.
Эксперты пояснили, что NGC 2264 — это скопление молодых звезд возрастом от 1 до 5 млн лет, окруженных вихрями газа зеленого цвета. Из-за приобретенной формы может показаться, что в космосе нарядили настоящее праздничное дерево.
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