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NASA запечатлело новогоднюю ель в космосе. Фото

Праздники на носу: в галактике Млечный Путь «нарядили» праздничное дерево.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: NASA

NASA поделилось необычной фотографией: в галактике Млечный путь удалось запечатлеть звездное скопление NGC 2264, напоминающее праздничное дерево. Известно, что оно находится на расстоянии 2500 световых лет от Земли.

Эксперты пояснили, что NGC 2264 — это скопление молодых звезд возрастом от 1 до 5 млн лет, окруженных вихрями газа зеленого цвета. Из-за приобретенной формы может показаться, что в космосе нарядили настоящее праздничное дерево.

А вы уже украсили ель к Новому году? Ранее рассказывали, как выбрать хорошее праздничное дерево.