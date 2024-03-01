НАСА вновь перенесло дату запуска Crew Dragon с россиянином

Пуск должен состояться 3 марта в 07:16 по московскому времени, стыковка корабля с МКС назначена в тот же день примерно в 22:10.
Таким образом НАСА вновь перенесло дату запуска миссии Crew-8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon с россиянином 1 марта. Причиной переноса старта в НАСА назвали непогоду.
Кроме россиянина, в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.
Ранее НАСА и компания SpaceX также переносили сроки запуска Crew Dragon миссии Crew-8.