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НАСА вновь перенесло дату запуска Crew Dragon с россиянином

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 отправится к Международной космической станции (МКС) 3 марта. Об этом со ссылкой на НАСА в Telegram сообщает госкорпорация.
Источник: AP/NASA

Пуск должен состояться 3 марта в 07:16 по московскому времени, стыковка корабля с МКС назначена в тот же день примерно в 22:10.

Таким образом НАСА вновь перенесло дату запуска миссии Crew-8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon с россиянином 1 марта. Причиной переноса старта в НАСА назвали непогоду.

Кроме россиянина, в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее НАСА и компания SpaceX также переносили сроки запуска Crew Dragon миссии Crew-8.