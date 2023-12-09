NASA спустя две недели восстановило работу телескопа «Хаббл»

«Хаббл» перешел в безопасный режим и приостановил научные наблюдения 23 ноября из-за неверных показаний одного из гироскопов — устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве. По оценке NASA , восстановить работу установленных на телескопе приборов для спектральной классификации удастся до конца декабря.

Телескоп «Хаббл», названный в честь американского астронома Эдвина Хаббла, был запущен на орбиту Земли в апреле 1990 года. Всего на телескопе стоит шесть гироскопов, новые гироскопы установили во время последней миссии по обслуживании аппарата в 2009 году. Контракт на эксплуатацию телескопа будет действовать до 30 июня 2026 года. После завершения эксплуатации «Хаббл» затопят в Тихом океане.