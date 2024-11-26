NASA разместило фото «паутины» с Марса. Там могут быть следы пришельцев

NASA обнаружило загадочные «паутины» вблизи экватора Марса. На изучение причудливых структур, протяженность которых составляет от 6 до 12 миль (от 9,6 до 19,3 км) отправили марсоход Curiosity, пишет Daily Mail.
За более чем 10 лет экспедиции на Красной планете марсоход прошел около 20 миль (32,2 км) в поисках следов жизни, которая, возможно, некогда существовала на Марсе. К исследованию напоминающих паутину хребтов Curiosity приступит в 2025 году.
По мнению геологов, «паутины» — гигантские кристаллизованные минералы, подобные образования можно встретить и в пещерах Земли. Например, похожие узоры сформировались в «Пещере ветров» в Северной Дакоте (США). На Земле такие поверхности создавались под воздействием воды, богатой минералами. Она просачивалась через трещины в мягких породах, и происходила кристаллизация — в виде решетки. Окружавшие ее породы со временем разрушались.
«Паутина» на Марсе, скорее всего, сформировалась под воздействием морской воды. Как объяснила геолог Кирстен Зибах из Университета Райса, такие горные хребты состоят в том числе и из минералов, образовавшихся под поверхностью планеты, там, где температуры были выше. Ранние земные микробы могли выживать в подобных условиях, так что соленая морская вода, создавшая эту «паутину» на Марсе, — идеальная локация для поиска следов жизни древних инопланетных микробов.
Таблоид напомнил о недавнем исследовании австралийских ученых. Им удалось доказать, что на Марсе 4,45 млрд лет назад могли существовать «теплые» воды. Данные они получили благодаря анализу метеорита с Марса, упавшему в Африке.