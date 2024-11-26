NASA разместило фото «паутины» с Марса. Там могут быть следы пришельцев

«Паутина» на Марсе, скорее всего, сформировалась под воздействием морской воды. Как объяснила геолог Кирстен Зибах из Университета Райса, такие горные хребты состоят в том числе и из минералов, образовавшихся под поверхностью планеты, там, где температуры были выше. Ранние земные микробы могли выживать в подобных условиях, так что соленая морская вода, создавшая эту «паутину» на Марсе, — идеальная локация для поиска следов жизни древних инопланетных микробов.